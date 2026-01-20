«В напряжении от серии к серии»: Безруков выделил всего 3 российских сериала — на них всем нужно равняться (два с рейтингом 8+)

Смотрел не «по работе», а с настоящим интересом.

Сергей Безруков редко разбрасывается рекомендациями — тем интереснее, когда он все-таки называет проекты, которые сам смотрит с удовольствием. Актер как-то признался, что внимательно следит за тем, как меняются российские сериалы.

Появляются новые форматы, неожиданные жанры и, главное, идеи, на которые раньше просто не решались. В качестве примера он назвал три очень разные истории, которые его не обошли стороной.

«Вампиры средней полосы»

Кинопоиск: 8,3 балла

История о вампирах, обосновавшихся в смоленской глубинке. Завязка звучит как шутка, но именно в этом и кроется ее сила. За иронией и абсурдными ситуациями сериал неожиданно уходит в размышления о том, где находится разница между «человечным» и «звериным».

Безруков отдельно отметил идею поместить фантастических существ в узнаваемую российскую реальность и похвалил работу Юрия Стоянова: его Святослав Вернидубович получился живым, уставшим от веков персонажем, за которым действительно интересно наблюдать.

Одно название чего стоит! Гениальное решение поместить упырей в нашу российскую глубинку.

«Фишер»

Кинопоиск: 7,9 баллов

Второй выбор актера — мрачный триллер, вдохновленный реальными событиями конца 80-х. «Фишер» — сериал о серийном убийце, тяжелое погружение в эпоху, где страх и неопределенность выходят на первый план.

Безруков обратил внимание на точную работу с деталями, атмосферу и актерские перевоплощения. Здесь он особенно выделил Ивана Янковского и Александра Яценко, чьи персонажи не выглядят «функциями сюжета», а живут собственной внутренней жизнью.

Снять качественный триллер на два часа — сложно, а снять сериал, который будет держать в напряжении от серии к серии — архисложно.

«Король и Шут»

Кинопоиск: 8,1 балл

Третья рекомендация — самый неожиданный пункт списка. Биография панк-группы неожиданно ловко превращается в фэнтези, а реальные события переплетаются с визуализацией песен. По словам Безрукова, проект удивляет уже самой идеей — и не ломается на стадии воплощения.

Получилась история не столько о музыкальной группе, сколько о мире, который они создали вокруг себя. Странный, сказочный и при этом очень узнаваемый в глазах поклонников.

Мы в прямом смысле попадаем внутрь песен КИШа, путешествуя по сказочному миру. Удивило.

В финале актер отметил важную вещь: такие сериалы появляются не случайно. Их рождение — результат смелости команд и платформ, которые позволяют экспериментировать. Риск все чаще оказывается оправданным: у каждого проекта оценка на Кинопоиске близка к 8 баллам или уже преодолела эту отметку.

