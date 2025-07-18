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«Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки

18 июля 2025 16:40
«Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки

Возможно, такой исход даже к лучшему.

Финал второго сезона «Фишера» получился далеко не таким однозначным, как можно было ожидать по первым сериям — часть зрителей в восторге, часть, мягко говоря, в недоумении. Вопрос, будет ли третий сезон у Бокова-Янковского, все еще висит в воздухе, но создатели сериала для себя уже все решили.

«Уходить надо вовремя, и этот момент настал. Мы сказали все, что могли», — обратились к поклонникам шоураннеры Наталья Капустина и Сергей Кальварский.

На первый взгляд — зрителям можно прощаться с «Фишером», но на деле с ним прощаются лишь его «папа» и «мама», намекающие, что будущее сериала пока под вопросом, на который они ответить неспособны:

«Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки

«Дальнейшая судьба этого проекта уже не в наших руках».

А это, как минимум, значит, что Wink может вернуть полюбившегося зрителям следователя на экраны.

Тем более, что второй сезон, получивший подзаголовок «Затмение», развязал руки правообладателям, превратив популярный сериал в антологию а-ля «Настоящий детектив» или «Фарго» — им ничего не мешает рассказывать истории других маньяков, вплетая туда Бокова. Другой вопрос, ждут ли этого фанаты?

«Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки

Уж точно этого не ждут Капустина и Кальварский, которые до премьеры «Затмения» давали понять — история Евгения Бокова, по их мнению, завершилась 29 марта 2023 года, когда свет увидела последняя серия первого сезона:

«Мы думали, что продолжения делать не стоит. Нам было довольно сложно снова войти в ту же воду».

Ранее мы также писали: Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент

Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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