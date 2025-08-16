«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

Действие происходит в 1994 году, когда кое-чего в кадре быть не могло.

Иногда одна реплика в сериале способна запустить целую волну споров. Именно это случилось со вторым сезоном «Фишера»: зрители заметили в диалоге деталь, которая вроде бы не должна была существовать в показанную эпоху.

Но чем больше комментариев появлялось, тем неожиданнее оказывался поворот в этой истории — и в итоге нашёлся совсем другой, куда более очевидный и забавный ляп.

Как ляп в «Фишере» стал предметом дискуссии

Все началось с того, что один из пользователей отметил, что действие происходит в 1994 году, а следователь в исполнении Янковского в диалоге говорит:

«И что ж она, Человек-паук, по-вашему, что ли?».

На первый взгляд кажется, что это анахронизм — в 1994-м образ Человека-паука в российской массовой культуре еще не был настолько известен. Однако в комментариях пользователи поспешили возразить:

«Во-первых, комиксы о Человеке-пауке существуют с 1966 года. Во-вторых, ещё в 1967 году вышел мультсериал, который активно крутили на пиратском кабельном ТВ».

Так что позже сам же зритель, начавший обсуждение, добавил:

«А, ну ок, люди указывают на мультик 67-го, который крутили в пиратском кабельном, а оно уже было, я тоже помню, был неправ».

Поэтому, несмотря на то, что официально мультфильм в России транслировали лишь с 1997 на НТВ (это был мульт 1994 года от Marvel Films Animation, с дубляжом), персонаж и до этого был известен среди зрителей.

Так что назвать этот момент откровенным ляпом сложно. Хотя мы понимаем, почему многим кажется, что Человек-паук в 90-е — это точно что-то для американских гиков, а не для нашего следователя (ведь комиксы тогда были и впрямь диковинкой).

Настоящий ляп «спрятался» в аэропорту

В ходе обсуждения нашелся и более очевидный анахронизм. В шестой серии второго сезона на 44 минуте в аэропорту можно заметить банкомат.

Один из комментаторов лаконично отметил:

«А ничего, что там банкомат в аэропорту в провинциальном городе стоит…».

Проблема в том, что первый в России банкомат по выдаче наличных появился лишь в 1994 году — и установлен он был в гастрономе «Новоарбатский» в Москве. В аэропортах тогда банкоматов ещё не было, так что этот момент зрители уже признали явным несоответствием эпохе.

Итог

В целом, подобные мелочи не портят впечатления от сериала. У «Фишера» по-прежнему высокий рейтинг — 7.9 на Кинопоиске, а обсуждение в соцсетях лишь подогревает интерес к нему.

Ранее мы писали: В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»