Реальная история маньяка Фишера пугает сильнее сериала — к счастью, самое жуткое осталось за кадром

Жуткие истории о маньяках-убийцах поражают своей бесчеловечностью. Оставаться равнодушным невозможно — судьбы реальных жертв вызывают шок, а потому подобные истории все чаще переносят на экран. Зрители с затаенным дыханием следят за злодеяниями, надеясь, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Одну из самых мрачных страниц отечественной криминальной истории — дело Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» — экранизировали в 2023 году. Авторам удалось передать гнетущую атмосферу времени и ужасающие детали преступлений, от которых стынет кровь.

Однако сериалу все же удалось немного смягчить реальность. В действительности хэппиэнда не было.

С чего началась кровавая одержимость

Рассказывая о жизни будущего маньяка, по традиции стоит начать с его детства. Отец Сергея Головкина был жестоким и злоупотреблял алкоголем, мать — обычная домохозяйка. Несмотря на неблагополучную обстановку в семье, мальчик хорошо учился и окончил школу с серебряной медалью.

Врожденные проблемы со здоровьем и заметные дефекты во внешности делали его изгоем среди сверстников. Он страдал от одиночества и находил утешение в верховой езде.

Юность также не принесла облегчения: у Головкина не было успеха у девушек, он часто сталкивался с насмешками и унижением. Переломный момент наступил во время учебы в Тимирязевской академии, когда на него напала и жестоко избила группа подростков 12–14 лет. Именно тогда в его сознании, по мнению следователей, сформировался образ будущих жертв — и проснулась ненависть, за которой вскоре последовала кровь.

От мыслей к действию

Свое первое убийство Сергей Головкин попытался совершить в 1982 году. В лесу он завел разговор с мальчиком, но тот вовремя почувствовал опасность и сбежал. Этот неудачный опыт научил маньяка действовать внезапно.

Следующая попытка была еще страшнее: Головкин почти лишил жизни очередного подростка, но вмешалась случайная группа грибников — они спугнули преступника. Подростка он тогда отпустил.

Третье нападение тоже не увенчалось успехом. Прогуливаясь возле пионерского лагеря, он заманил мальчика в лес, подвесил его за шею на сук дерева и ушел, полагая, что дело сделано. Однако мальчику удалось выжить — он самостоятельно выбрался из петли. В некоторых источниках указывают, что ребенок давал показания, но следователи не связали этот инцидент с последующими зверствами.

Со временем Головкин оборудовал для своих преступлений гараж с подвалом. Именно там он мучил и убивал подростков, используя изощренные методы. Авторы сериала почти не приукрашивали реальность: показаны многие ужасающие детали — вплоть до каннибализма и сбора кровавых трофеев, которые имели место в деле реального Фишера.

Операция «Удав»

Пока Головкин, прозванный «Фишером», продолжал безнаказанно убивать, следователи шли по его кровавому следу. Была сформирована специальная следственная группа, в которую вошли лучшие сотрудники Одинцовского района. Так началась масштабная оперативная разработка под кодовым названием «Удав».

К 1992 году преступник стал действовать все дерзче. Тогда он заманил в свое логово сразу троих подростков. В сериале одному из них удается выжить, но реальность куда страшнее: все были жестоко убиты. После этого общее число подтвержденных жертв выросло до одиннадцати. Ключевой уликой для задержания стали найденные останки последних жертв. Собранные воедино факты позволили сузить круг подозреваемых и выйти на Головкина.

При задержании он пытался сбежать, а при допросе отрицал вину, но после обыска в гараже все стало окончательно ясно. Помещение представляло собой сцену ужаса: кровь была повсюду — на стенах, ножах, крюках, топоре, местами валялась разорванная школьная форма.

Следователи не исключали, что на счету Головкина может быть гораздо больше жертв. Однако и тех доказательств, что удалось собрать, было достаточно: суд приговорил маньяка к высшей мере наказания — смертной казни.

Тем, кто с интересом следит за экранизациями столь мрачных историй, основанных на реальных (или почти реальных) событиях, стоит обратить внимание на сериалы по романам Стивена Кинга. В его мрачном мире зла и безумия хватает не меньше. В почетном списке произведений найдется подходящий сериал на вечер.