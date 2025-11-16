Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский

Больше без ростовского говора, но с московским колоритом.

Создатели подтвердили: в третьем сезоне мрачного детектива «Фишер», который выходит под названием «После Фишера. Инквизитор», главную роль следователя сыграет Александр Петров. Он официально заменит Ивана Янковского, ранее игравшего следователя Бокова.

К новому сезону также присоединяются Юлия Снигирь и Полина Гухман. Постановщиком выступает Ольга Френкель. Старт съёмок намечен на осень 2025 года.

О чём будет новая история

Действие разворачивается в небольшом алтайском городке. Там находят тело молодой девушки — дочери местного чиновника. Практически сразу становится ясно, что совершённое убийство связано с нераскрытой серией преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

Расследование ведут:

местный опер Белов;

следователь из Барнаула Терехов — его и сыграет Петров. Жаль, что Александр играет не столичного мента с Рублевки, но создатели явно не хотели параллелей с комедийным сериалом ТНТ.

По мере продвижения в деле оба сталкиваются с неожиданными зацепками, ведущими к странной девушке-маугли, выросшей в тайге. Её история становится ключом к разгадке.

Когда ждать премьеру

Проект выйдет на Wink. Точная дата пока не объявлена, но создатели ориентируются на 2026 год или начало 2027-го. «Аутсорс» у многих еще на слуху, так что попробуйте угадать 8 других проектов с Иваном Янковским по кадру (тест).