До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье

31 августа 2025 20:03
Сериал продлился два сезона. Ждем третий по сей день.

На Западе обычно взлетает одна и та же формула: чем мрачнее байопик про серийного убийцу — тем выше рейтинги. «Монстр: История Джеффри Дамера», «Охотник за разумом» — бери кого хочешь, лишь бы реальные кровь и сотни страниц документов. А тут — российский сериал пятилетней давности, где нет ни Чикатило, ни Ангарского маньяка, ни «Фишера». И всё равно у иностранцев — восторг.

Речь про «Территорию» (2020) — фолк-хоррор, где вместо архива уголовных дел зрителю выдают пермскую мифологию. На «Кинопоиске» у сериала вполне скромные 7,1, на IMDb чуть меньше — 6,9, но, если открыть отзывы иностранцев, кажется, будто речь идёт о новой части криминальной антологии Netflix.

Зрители в восторге от героя Егора — подростка, который отправился искать родителей-этнографов и вместо них нашёл ведьм, шаманов и икоток.

«Я всегда презирал мистику, но после первого сезона “Территории” втянулся так, что ждал продолжения как ребёнок Нового года. Смотрел, забыв про сон», — признаётся один из зрителей.

Другой отмечает, что второй сезон цепляет ещё сильнее: когда зрители уже «в теме», вся эта смесь фольклора и кошмара работает на полную мощь.

Фишка «Территории» в том, что она страшна не привычной «криминальной правдой», а тем, что страшно именно нам — выросшим среди деревень, суеверий и тёмных лесов. Здесь всё про границы: мир живых и мир духов, наука и миф, подростковая наивность и суровый выбор.

А сам сериал играет с этой границей так, что зритель остаётся между двумя мирами вместе с героями.

В финале добавляется ещё один козырь — временные циклы и возможность повернуть прошлое назад. Иностранная публика пишет, что это «буря эмоций» и один из немногих российских проектов, который по-настоящему погружает в атмосферу.

В итоге «Территория» работает не как триллер о маньяке, а как хоррор-миф, где сама земля тестирует героев на прочность. Запад оценил — и не зря: такие эксперименты в жанре у нас редкость.

Ранее мы писали: «Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

Фото: Кадр из сериала «Фишер», «Территория»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
