Не верю, что у этого детектива рейтинг всего 6/10: мне мини-сериал «зашел» сильнее распиаренных «Трассы» и «Фишера»

Без маньяков, но темы поднимает не менее важные.

После просмотра четырех серий «Клипота» у меня осталось ощущение, что я увидел не «средненький» детективный триллер, на что намекают оценки, а сжатую, ядовитую притчу. И работает она гораздо точнее многих разрекламированных хитов.

И нет, я не скажу, что «Трасса» или «Фишер» – плохие сериалы, но их главная проблема – нарочитая нереалистичность, которая подается с максимально серьезным лицом.

Например, мир «Трассы» – чересчур уж вымышленный конструкт, где судья страдает нимфоманией и алкоголизмом, а торговля людьми выглядит как картонная страшилка. «Клипот» действует иначе.

Это психологический триллер-детектив, вдохновленный «Бесами» Достоевского и перенесенный в современность. История про «золотую» молодежь, играющую в революцию и шантаж, пока игры не приводят к настоящему оружию и жертвам.

В отличие от все тех же трукраймов в стиле «Фишеров» и «Трасс», здесь нет прямых отсылок на реальные события, но именно «Клипот» из всей троицы самый реалистичный именно для меня.

Мажор-провокатор, скучающая активистка, циничный чиновник – очевидные собирательные образы, но таких людей запросто можно заметить на улице каждый день, они не кажутся мне высосанными из пальца.

А потому и в происходящее на экране здесь верится больше, и четырех серий «Клипоту» хватает для того, чтобы поставить в истории жирную точку. Абсолютное большинстве других детективных франшиз таким похвастать не могут.