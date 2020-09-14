Menu
Reshala (2017), season 8

Reshala season 8 poster
Reshala 18+
Title Сезон 8
Season premiere 14 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 25
Runtime 20 hours 0 minute
"Reshala" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Решала» Чижов делится своими наблюдениями о новых методах мошенничества, в частности в интернет-пространстве. Так, в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году схемы аферистов стали более филигранными, а наивными граждане не всегда понимают, как следует вести себя в подозрительных случаях. Каждый выпуск реалити-проекта становится своеобразным уроком. Чижов разбирает конкретные случаи, позволяет людям высказаться и предупредить тех, кто может стать потенциальной жертвой мошенников. Каждому человеку следует внимательно относиться к странным телефонным звонкам и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам.

Reshala List of episodes

Выпуск 156
Season 8 Episode 1
14 September 2020
Выпуск 157
Season 8 Episode 2
15 September 2020
Выпуск 158
Season 8 Episode 3
16 September 2020
Выпуск 159
Season 8 Episode 4
17 September 2020
Выпуск 160
Season 8 Episode 5
21 September 2020
Выпуск 161
Season 8 Episode 6
22 September 2020
Выпуск 162
Season 8 Episode 7
23 September 2020
Выпуск 163
Season 8 Episode 8
24 September 2020
Выпуск 164
Season 8 Episode 9
30 September 2020
Выпуск 165
Season 8 Episode 10
30 September 2020
Выпуск 166
Season 8 Episode 11
30 September 2020
Выпуск 167
Season 8 Episode 12
1 October 2020
Выпуск 168
Season 8 Episode 13
5 October 2020
Выпуск 169
Season 8 Episode 14
6 October 2020
Выпуск 170
Season 8 Episode 15
8 October 2020
Выпуск 171
Season 8 Episode 16
25 March 2021
Выпуск 172
Season 8 Episode 17
26 March 2021
Выпуск 173
Season 8 Episode 18
29 March 2021
Выпуск 174
Season 8 Episode 19
30 March 2021
Выпуск 175
Season 8 Episode 20
31 March 2021
Выпуск 176
Season 8 Episode 21
1 April 2021
Выпуск 177
Season 8 Episode 22
2 April 2021
Выпуск 178
Season 8 Episode 23
5 April 2021
Выпуск 179
Season 8 Episode 24
6 April 2021
Выпуск 180
Season 8 Episode 25
7 April 2021
