В 8 сезоне шоу «Решала» Чижов делится своими наблюдениями о новых методах мошенничества, в частности в интернет-пространстве. Так, в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году схемы аферистов стали более филигранными, а наивными граждане не всегда понимают, как следует вести себя в подозрительных случаях. Каждый выпуск реалити-проекта становится своеобразным уроком. Чижов разбирает конкретные случаи, позволяет людям высказаться и предупредить тех, кто может стать потенциальной жертвой мошенников. Каждому человеку следует внимательно относиться к странным телефонным звонкам и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам.