Reshala (2017), season 13

Reshala 18+
Title Сезон 13
Season premiere 7 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Reshala" season 13 description

В 13-м сезоне шоу «Решала» бессменный ведущий Влад Чижов прямо перед камерой раскроет самые новые и опасные мошеннические схемы. Зрители узнают, чего стоит опасаться в 2023 году и как обезопасить себя от хитростей аферистов. За шесть лет существования шоу Чижов провернул уже более 300 спецопераций по спасению кошельков и нервов простых россиян. Однако злоумышленники не дремлют и каждый год в стране появляются новые «спектакли», на которые покупаются ничего не подозревающие обыватели. На сей раз Влад разоблачит подставных бизнес-тренеров, брачных аферистов и банковских мошенников.

Выпуск 264
Season 13 Episode 1
7 August 2023
Выпуск 265
Season 13 Episode 2
8 August 2023
Выпуск 266
Season 13 Episode 3
9 August 2023
Выпуск 267
Season 13 Episode 4
10 August 2023
Выпуск 268
Season 13 Episode 5
14 August 2023
Выпуск 269
Season 13 Episode 6
15 August 2023
Выпуск 270
Season 13 Episode 7
16 August 2023
Выпуск 271
Season 13 Episode 8
17 August 2023
Выпуск 272
Season 13 Episode 9
21 August 2023
Выпуск 273
Season 13 Episode 10
22 August 2023
Выпуск 274
Season 13 Episode 11
23 August 2023
Выпуск 275
Season 13 Episode 12
24 August 2023
Выпуск 276
Season 13 Episode 13
28 August 2023
Выпуск 277
Season 13 Episode 14
29 August 2023
Выпуск 278
Season 13 Episode 15
30 August 2023
Выпуск 279
Season 13 Episode 16
31 August 2023
Выпуск 280
Season 13 Episode 17
4 September 2023
Выпуск 281
Season 13 Episode 18
5 September 2023
Выпуск 282
Season 13 Episode 19
6 September 2023
Выпуск 283
Season 13 Episode 20
7 September 2023
