В 13-м сезоне шоу «Решала» бессменный ведущий Влад Чижов прямо перед камерой раскроет самые новые и опасные мошеннические схемы. Зрители узнают, чего стоит опасаться в 2023 году и как обезопасить себя от хитростей аферистов. За шесть лет существования шоу Чижов провернул уже более 300 спецопераций по спасению кошельков и нервов простых россиян. Однако злоумышленники не дремлют и каждый год в стране появляются новые «спектакли», на которые покупаются ничего не подозревающие обыватели. На сей раз Влад разоблачит подставных бизнес-тренеров, брачных аферистов и банковских мошенников.