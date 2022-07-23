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Наталия Водянова
Наталия Водянова
Natalia Vodianova
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Наталия Водянова
Natalia Vodianova
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Дата рождения
28 февраля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Наталия Водянова
Родилась 28 февраля 1982 года. Нижний Новгород, Россия.
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Фильмография Наталия Водянова
Влюбленные
драма, мелодрама
2012, Франция / Люксембург / Германия / Бельгия / Швейцария / Великобритания
5.0
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Статьи о персоне
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Супруг знаменитой модели не в восторге от русской кухни.
1 комментарий
23 июля 2022 10:02
Вот какой секрет Водяновой позволяет ей худеть даже на пельменях
Модель может позволить себе на диете все любимые блюда.
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9 мая 2022 14:15
Россия не по душе: новый муж Водяновой опозорился перед семьей
Мама модели не нашла общий язык с Антуаном Арно.
7 комментариев
16 марта 2022 13:25
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