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Голос. Дети, список сезонов

Голос. Дети 0+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 40 минут
Телеканал Первый канал

Рейтинг шоу

0.0
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7.5 IMDb
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Список сезонов телешоу «Голос. Дети»
Голос. Дети - Сезон 1 Сезон 1
9 эпизодов 28 февраля 2014 - 25 апреля 2014
Голос. Дети - Сезон 2 Сезон 2
10 эпизодов 13 февраля 2015 - 17 апреля 2015
 
Голос. Дети - Сезон 3 Сезон 3
11 эпизодов 20 февраля 2016 - 29 апреля 2016
 
Голос. Дети - Сезон 4 Сезон 4
11 эпизодов 17 февраля 2017 - 28 апреля 2017
Голос. Дети - Сезон 5 Сезон 5
11 эпизодов 2 февраля 2018 - 20 апреля 2018
Голос. Дети - Сезон 6 Сезон 6
12 эпизодов 15 февраля 2019 - 24 мая 2019
Голос. Дети - Сезон 7 Сезон 7
11 эпизодов 14 февраля 2020 - 24 апреля 2020
Голос. Дети - Сезон 8 Сезон 8
12 эпизодов 12 февраля 2021 - 30 апреля 2021
 
Голос. Дети - Сезон 9 Сезон 9
12 эпизодов 18 февраля 2022 - 29 апреля 2022
 
Голос. Дети - Сезон 10 Сезон 10
12 эпизодов 9 декабря 2022 - 17 февраля 2023
 
Голос. Дети - Сезон 11 Сезон 11
12 эпизодов 6 сентября 2024 - 29 ноября 2024
 
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