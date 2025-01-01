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Голос. Дети
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Голос. Дети, список сезонов
Голос. Дети
0+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 40 минут
Телеканал
Первый канал
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов телешоу «Голос. Дети»
Сезон 1
9 эпизодов
28 февраля 2014 - 25 апреля 2014
Сезон 2
10 эпизодов
13 февраля 2015 - 17 апреля 2015
Сезон 3
11 эпизодов
20 февраля 2016 - 29 апреля 2016
Сезон 4
11 эпизодов
17 февраля 2017 - 28 апреля 2017
Сезон 5
11 эпизодов
2 февраля 2018 - 20 апреля 2018
Сезон 6
12 эпизодов
15 февраля 2019 - 24 мая 2019
Сезон 7
11 эпизодов
14 февраля 2020 - 24 апреля 2020
Сезон 8
12 эпизодов
12 февраля 2021 - 30 апреля 2021
Сезон 9
12 эпизодов
18 февраля 2022 - 29 апреля 2022
Сезон 10
12 эпизодов
9 декабря 2022 - 17 февраля 2023
Сезон 11
12 эпизодов
6 сентября 2024 - 29 ноября 2024
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