Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Голос. Дети (2014), 3 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Голос. Дети
Сезоны
Сезон 3
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
20 февраля 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
11
Продолжительность сезона
18 часов 20 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Голос. Дети
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Слепые прослушивания 1
Сезон 3
Серия 1
20 февраля 2016
Слепые прослушивания 2
Сезон 3
Серия 2
26 февраля 2016
Слепые прослушивания 3
Сезон 3
Серия 3
4 марта 2016
Слепые прослушивания 4
Сезон 3
Серия 4
11 марта 2016
Слепые прослушивания 5
Сезон 3
Серия 5
18 марта 2016
Слепые прослушивания 6
Сезон 3
Серия 6
25 марта 2016
Поединки 1. Команда Димы Билана
Сезон 3
Серия 7
1 апреля 2016
Поединки 2. Команда Пелагеи
Сезон 3
Серия 8
8 апреля 2016
Поединки 3. Команда Леонида Агутина
Сезон 3
Серия 9
15 апреля 2016
Дополнительный этап
Сезон 3
Серия 10
22 апреля 2016
Финал
Сезон 3
Серия 11
29 апреля 2016
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667