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Голос. Дети (2014), 8 сезон
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Голос. Дети
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Сезон 8
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
12 февраля 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
12
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Список серий телешоу Голос. Дети
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Слепые прослушивания 1
Сезон 8
Серия 1
12 февраля 2021
Слепые прослушивания 2
Сезон 8
Серия 2
20 февраля 2021
Слепые прослушивания 3
Сезон 8
Серия 3
26 февраля 2021
Слепые прослушивания 4
Сезон 8
Серия 4
5 марта 2021
Слепые прослушивания 5
Сезон 8
Серия 5
12 марта 2021
Слепые прослушивания 6
Сезон 8
Серия 6
19 марта 2021
Слепые прослушивания 7
Сезон 8
Серия 7
27 марта 2021
Поединки 1. Команда Басты
Сезон 8
Серия 8
2 апреля 2021
Поединки 2. Команда Лободы
Сезон 8
Серия 9
9 апреля 2021
Поединки 3. Команда Егора Крида
Сезон 8
Серия 10
16 апреля 2021
Дополнительный этап
Сезон 8
Серия 11
23 апреля 2021
Финал
Сезон 8
Серия 12
30 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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