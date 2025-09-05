Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голос. Дети (2014), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Голос. Дети
Киноафиша Сериалы Голос. Дети Сезоны Сезон 12
Голос. Дети 0+
Премьера сезона 5 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 3
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг шоу

7.0
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Список серий телешоу Голос. Дети

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Слепые прослушивания 1
Сезон 12 Серия 1
5 сентября 2025
Слепые прослушивания 2
Сезон 12 Серия 2
12 сентября 2025
Слепые прослушивания 3
Сезон 12 Серия 3
19 сентября 2025
График выхода всех сериалов
«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами
Скучаете по «Интерстеллару»? Смело включайте 3 российских фантастических фильма про космос, пришельцев и конец света
Истеричка Вера и рядом не стояла с настоящей женой Колесникова: только взгляните на красотку – они вместе почти 25 лет (фото)
СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией
Не хватило «Сказки о царе Салтане»? Для вас уже снимают другую экранизацию Пушкина – на этот раз сериал
33 тысячи человек в кадре и всего один дубль: этому российскому сериалу нет и 3-х лет — а он уже переписал историю
Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам
«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож
Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой
Какие детективные новинки готовит НТВ весной: в №1 - главная звезда «Невского», под №2 - работа режиссера «Лихача»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше