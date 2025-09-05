Оповещения от Киноафиши
Голос. Дети (2014), 12 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Голос. Дети
Сезоны
Сезон 12
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
5 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
3
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг шоу
7.0
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
Список серий телешоу Голос. Дети
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Слепые прослушивания 1
Сезон 12
Серия 1
5 сентября 2025
Слепые прослушивания 2
Сезон 12
Серия 2
12 сентября 2025
Слепые прослушивания 3
Сезон 12
Серия 3
19 сентября 2025
