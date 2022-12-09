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Голос. Дети (2014), 10 сезон
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Голос. Дети
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Сезон 10
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
9 декабря 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
12
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
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0
голосов
7.5
IMDb
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Список серий телешоу Голос. Дети
График выхода всех сериалов
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Сезон 2
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Сезон 8
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Сезон 11
Слепые прослушивания 1
Сезон 10
Серия 1
9 декабря 2022
Слепые прослушивания 2
Сезон 10
Серия 2
16 декабря 2022
Слепые прослушивания 3
Сезон 10
Серия 3
23 декабря 2022
Слепые прослушивания 4
Сезон 10
Серия 4
30 декабря 2022
Слепые прослушивания 5
Сезон 10
Серия 5
6 января 2023
Слепые прослушивания 6
Сезон 10
Серия 6
13 января 2023
Слепые прослушивания 7
Сезон 10
Серия 7
20 января 2023
Поединки 1. Команда Басты
Сезон 10
Серия 8
27 января 2023
Поединки 2. Команда МакSим
Сезон 10
Серия 9
3 февраля 2023
Поединки 3. Команда Егора Крида
Сезон 10
Серия 10
10 февраля 2023
Дополнительный этап
Сезон 10
Серия 11
17 февраля 2023
Финал
Сезон 10
Серия 12
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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