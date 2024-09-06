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Голос. Дети (2014), 11 сезон
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Голос. Дети
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Сезон 11
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
6 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
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0
голосов
7.5
IMDb
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Список серий телешоу Голос. Дети
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
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Серия 1
6 сентября 2024
Слепые прослушивания 2
Сезон 11
Серия 2
13 сентября 2024
Слепые прослушивания 3
Сезон 11
Серия 3
20 сентября 2024
Слепые прослушивания 4
Сезон 11
Серия 4
27 сентября 2024
Слепые прослушивания 5
Сезон 11
Серия 5
4 октября 2024
Слепые прослушивания 6
Сезон 11
Серия 6
11 октября 2024
Слепые прослушивания 7
Сезон 11
Серия 7
18 октября 2024
Поединки 1. Команда Димы Билана
Сезон 11
Серия 8
25 октября 2024
Поединки 2. Команда Юлианны Карауловой
Сезон 11
Серия 9
2 ноября 2024
Поединки 3. Команда JONY
Сезон 11
Серия 10
8 ноября 2024
Дополнительный этап
Сезон 11
Серия 11
15 ноября 2024
Финал
Сезон 11
Серия 12
29 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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