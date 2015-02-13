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Голос. Дети (2014), 2 сезон
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Голос. Дети
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Сезон 2
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
13 февраля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
10
Продолжительность сезона
16 часов 40 минут
Рейтинг шоу
0.0
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0
голосов
7.5
IMDb
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Список серий телешоу Голос. Дети
График выхода всех сериалов
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Сезон 2
Серия 1
13 февраля 2015
Слепые прослушивания 2
Сезон 2
Серия 2
20 февраля 2015
Слепые прослушивания 3
Сезон 2
Серия 3
27 февраля 2015
Слепые прослушивания 4
Сезон 2
Серия 4
6 марта 2015
Слепые прослушивания 5
Сезон 2
Серия 5
13 марта 2015
Поединки 1. Команда Димы Билана
Сезон 2
Серия 6
20 марта 2015
Поединки 2. Команда Пелагеи
Сезон 2
Серия 7
27 марта 2015
Поединки 3. Команда Макса Фадеева
Сезон 2
Серия 8
3 апреля 2015
Дополнительный этап
Сезон 2
Серия 9
10 апреля 2015
Финал
Сезон 2
Серия 10
17 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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