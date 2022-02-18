Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Голос. Дети (2014), 9 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Голос. Дети
Сезоны
Сезон 9
Голос. Дети
0+
Премьера сезона
18 февраля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
12
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Голос. Дети
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Слепые прослушивания 1
Сезон 9
Серия 1
18 февраля 2022
Слепые прослушивания 2
Сезон 9
Серия 2
25 февраля 2022
Слепые прослушивания 3
Сезон 9
Серия 3
4 марта 2022
Слепые прослушивания 4
Сезон 9
Серия 4
8 марта 2022
Слепые прослушивания 5
Сезон 9
Серия 5
11 марта 2022
Слепые прослушивания 6
Сезон 9
Серия 6
18 марта 2022
Слепые прослушивания 7
Сезон 9
Серия 7
25 марта 2022
Поединки 1. Команда Басты
Сезон 9
Серия 8
1 апреля 2022
Поединки 2. Команда Полины Гагариной
Сезон 9
Серия 9
8 апреля 2022
Поединки 3. Команда Егора Крида
Сезон 9
Серия 10
15 апреля 2022
Дополнительный этап
Сезон 9
Серия 11
22 апреля 2022
Финал
Сезон 9
Серия 12
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667