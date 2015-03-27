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Comedy Баттл (2011), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 6

Comedy Баттл 16+
Название Последний сезон
Премьера сезона 27 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 39
Продолжительность сезона 29 часов 15 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 6 сезоне шоу «Comedy Баттл» немало желающих из разных российских городов приехали в Москву, чтобы выйти на большую сцену со своим материалом в различных юмористических жанрах. Лучшие из претендентов прошли кастинг и получили уникальный шанс выйти на сцену в новом сезоне культового проекта. Оценивать их по-прежнему будут Гарик Мартиросян, Семен Слепаков и другие резиденты Comedy Club, а вести проект вновь доверено Павлу Воле. В шоу остаются неизменные правила, а единственное отличие состоит лишь в том, что второго шанса не будет ни у кого, и это последняя возможность для молодых юмористов войти в состав Comedy Club.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Последний сезон. Выпуск 01
Сезон 6 Серия 1
27 марта 2015
Последний сезон. Выпуск 02
Сезон 6 Серия 2
3 апреля 2015
Последний сезон. Выпуск 03
Сезон 6 Серия 3
10 апреля 2015
Последний сезон. Выпуск 04
Сезон 6 Серия 4
17 апреля 2015
Последний сезон. Выпуск 05
Сезон 6 Серия 5
30 апреля 2015
Последний сезон. Выпуск 06
Сезон 6 Серия 6
8 мая 2015
Последний сезон. Выпуск 07
Сезон 6 Серия 7
15 мая 2015
Последний сезон. Выпуск 08
Сезон 6 Серия 8
22 мая 2015
Последний сезон. Выпуск 09
Сезон 6 Серия 9
29 мая 2015
Последний сезон. Выпуск 10
Сезон 6 Серия 10
5 июня 2015
Последний сезон. Выпуск 11
Сезон 6 Серия 11
13 июня 2015
Последний сезон. Выпуск 12
Сезон 6 Серия 12
19 июня 2015
Последний сезон. Выпуск 13
Сезон 6 Серия 13
26 июня 2015
Последний сезон. Выпуск 14
Сезон 6 Серия 14
3 июля 2015
Последний сезон. Выпуск 15
Сезон 6 Серия 15
10 июля 2015
Последний сезон. Выпуск 16
Сезон 6 Серия 16
17 июля 2015
Последний сезон. Выпуск 17 (дайджест #1)
Сезон 6 Серия 17
24 июля 2015
Последний сезон. Выпуск 18 (дайджест #2)
Сезон 6 Серия 18
31 июля 2015
Последний сезон. Выпуск 19 (дайджест #3)
Сезон 6 Серия 19
7 августа 2015
Последний сезон. Выпуск 20 (дайджест #4)
Сезон 6 Серия 20
14 августа 2015
Последний сезон. Выпуск 21 (дайджест #5)
Сезон 6 Серия 21
21 августа 2015
Последний сезон. Выпуск 22 (дайджест #6)
Сезон 6 Серия 22
28 августа 2015
Последний сезон. Выпуск 23
Сезон 6 Серия 23
4 сентября 2015
Последний сезон. Выпуск 24
Сезон 6 Серия 24
11 сентября 2015
Последний сезон. Выпуск 25
Сезон 6 Серия 25
18 сентября 2015
Последний сезон. Выпуск 26
Сезон 6 Серия 26
25 сентября 2015
Последний сезон. Выпуск 27
Сезон 6 Серия 27
2 октября 2015
Последний сезон. Выпуск 28
Сезон 6 Серия 28
9 октября 2015
Последний сезон. Выпуск 29
Сезон 6 Серия 29
16 октября 2015
Последний сезон. Выпуск 30
Сезон 6 Серия 30
23 октября 2015
Последний сезон. Выпуск 31
Сезон 6 Серия 31
30 октября 2015
Последний сезон. Выпуск 32
Сезон 6 Серия 32
6 ноября 2015
Последний сезон. Выпуск 33
Сезон 6 Серия 33
13 ноября 2015
Последний сезон. Выпуск 34
Сезон 6 Серия 34
20 ноября 2015
Последний сезон. Выпуск 35
Сезон 6 Серия 35
27 ноября 2015
Последний сезон. Выпуск 36
Сезон 6 Серия 36
4 декабря 2015
Последний сезон. Выпуск 37
Сезон 6 Серия 37
11 декабря 2015
Последний сезон. Выпуск 38
Сезон 6 Серия 38
18 декабря 2015
Последний сезон. Выпуск 39. Финал
Сезон 6 Серия 39
25 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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