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Comedy Баттл (2011), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 1

Comedy Баттл 16+
Название Турнир, сезон первый
Премьера сезона 14 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 1 сезоне шоу «Comedy Баттл» молодые, никому не известные участники выходят на сцену, чтобы порадовать зрителей заранее придуманными юмористическими сценками. Если выступление не имеет успеха, сцена наклоняется под углом, и участник может упасть вниз. За наклон сцены отвечают авторитетные представители судейской коллегии, в числе которых резиденты Comedy Club Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Вячеслав Дусмухаметов, а также замдиректора ТНТ Александр Дулерайн. Участники, которые прошли строгий отбор, выходят на следующий уровень в «Comedy Баттл. Турнир». Ведущим проекта является Павел Воля.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs Избранные
Сезон 1 Серия 1
14 января 2011
Турнир, сезон первый. Пятёрка Баклажан vs Аристократы
Сезон 1 Серия 2
21 января 2011
Турнир, сезон первый. Аристократы vs Джокеры
Сезон 1 Серия 3
28 января 2011
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs Пятёрка Баклажан
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2011
Турнир, сезон первый. Избранные vs Джокеры
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2011
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs Джокеры
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2011
Турнир, сезон первый. Аристократы vs Избранные
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2011
Турнир, сезон первый. Пятёрка Баклажан vs Избранные
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2011
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs. Аристократы
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2011
Турнир, сезон первый. Джокеры vs Пятёрка Баклажан
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2011
Турнир, сезон первый. Финал
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2011
График выхода всех сериалов
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