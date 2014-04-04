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Comedy Баттл (2011), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 5

Comedy Баттл 16+
Название Суперсезон
Премьера сезона 4 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 38
Продолжительность сезона 28 часов 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 5 сезоне шоу «Comedy Баттл» проект обрел поистине вселенские масштабы и по праву может называться суперсезоном. Практически две сотни участников из разных уголков России, мечтающие стать всенародными любимцами и выступать на одной сцене с Гариком Мартиросяном и Павлом Волей, решили попробовать свои силы на юмористическом состязании. Звездное жюри по-прежнему готово строго, но справедливо судит амбициозных участников. В юбилейном сезоне в проекте появились Андрей Бебуришвили, юмористический дуэт «Лена Кука» и еще много известных имен. Зрителям канала ТНТ точно не придется скучать.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Суперсезон. Выпуск 01
Сезон 5 Серия 1
4 апреля 2014
Суперсезон. Выпуск 02
Сезон 5 Серия 2
11 апреля 2014
Суперсезон. Выпуск 03
Сезон 5 Серия 3
18 апреля 2014
Суперсезон. Выпуск 04
Сезон 5 Серия 4
25 апреля 2014
Суперсезон. Выпуск 05
Сезон 5 Серия 5
30 апреля 2014
Суперсезон. Выпуск 06
Сезон 5 Серия 6
8 мая 2014
Суперсезон. Выпуск 07
Сезон 5 Серия 7
16 мая 2014
Суперсезон. Выпуск 08
Сезон 5 Серия 8
23 мая 2014
Суперсезон. Выпуск 09
Сезон 5 Серия 9
30 мая 2014
Суперсезон. Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
6 июня 2014
Суперсезон. Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
11 июня 2014
Суперсезон. Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
20 июня 2014
Суперсезон. Выпуск 13
Сезон 5 Серия 13
27 июня 2014
Суперсезон. Выпуск 14
Сезон 5 Серия 14
4 июля 2014
Суперсезон. Выпуск 15
Сезон 5 Серия 15
11 июля 2014
Суперсезон. Выпуск 16 (дайджест #1)
Сезон 5 Серия 16
25 июля 2014
Суперсезон. Выпуск 17 (дайджест #2)
Сезон 5 Серия 17
1 августа 2014
Суперсезон. Выпуск 18 (дайджест #3)
Сезон 5 Серия 18
8 августа 2014
Суперсезон. Выпуск 19 (дайджест #4)
Сезон 5 Серия 19
15 августа 2014
Суперсезон. Выпуск 20 (дайджест #5)
Сезон 5 Серия 20
22 августа 2014
Суперсезон. Выпуск 21 (дайджест #6)
Сезон 5 Серия 21
29 августа 2014
Суперсезон. Выпуск 22
Сезон 5 Серия 22
5 сентября 2014
Суперсезон. Выпуск 23
Сезон 5 Серия 23
12 сентября 2014
Суперсезон. Выпуск 24
Сезон 5 Серия 24
19 сентября 2014
Суперсезон. Выпуск 25
Сезон 5 Серия 25
26 сентября 2014
Суперсезон. Выпуск 26
Сезон 5 Серия 26
3 октября 2014
Суперсезон. Выпуск 27
Сезон 5 Серия 27
10 октября 2014
Суперсезон. Выпуск 28
Сезон 5 Серия 28
17 октября 2014
Суперсезон. Выпуск 29
Сезон 5 Серия 29
24 октября 2014
Суперсезон. Выпуск 30
Сезон 5 Серия 30
31 октября 2014
Суперсезон. Выпуск 31
Сезон 5 Серия 31
7 ноября 2014
Суперсезон. Выпуск 32
Сезон 5 Серия 32
14 ноября 2014
Суперсезон. Выпуск 33
Сезон 5 Серия 33
21 ноября 2014
Суперсезон. Выпуск 34
Сезон 5 Серия 34
28 ноября 2014
Суперсезон. Выпуск 35
Сезон 5 Серия 35
5 декабря 2014
Суперсезон. Выпуск 36
Сезон 5 Серия 36
12 декабря 2014
Суперсезон. Выпуск 37
Сезон 5 Серия 37
19 декабря 2014
Суперсезон. Выпуск 38. Финал
Сезон 5 Серия 38
27 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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