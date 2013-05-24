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Comedy Баттл (2011), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 4

Comedy Баттл 16+
Название Без границ
Премьера сезона 24 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 4 сезоне шоу «Comedy Баттл» скандально известный, яркий и масштабный юмористический проект расширяет границы. В отборочных турах приняли участие комедианты не только из нашей страны. Побороться за свое место на юмористическом олимпе приехали комики из Германии, Украины, Эстонии и других государств. Судейская коллегия, как и всегда, собирается оценивать выступления участников проекта со всей строгостью, но справедливо. А свое счастье в этом сезоне попытают несколько девушек, а также герои популярного реалити-проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Евгений Кузин и Глеб Жемчугов.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Без границ. Выпуск 01
Сезон 4 Серия 1
24 мая 2013
Без границ. Выпуск 02
Сезон 4 Серия 2
28 мая 2013
Без границ. Выпуск 03
Сезон 4 Серия 3
31 мая 2013
Без границ. Выпуск 04
Сезон 4 Серия 4
7 июня 2013
Без границ. Выпуск 05
Сезон 4 Серия 5
14 июня 2013
Без границ. Выпуск 06
Сезон 4 Серия 6
21 июня 2013
Без границ. Выпуск 07
Сезон 4 Серия 7
5 июля 2013
Без границ. Выпуск 08
Сезон 4 Серия 8
12 июля 2013
Без границ. Выпуск 09
Сезон 4 Серия 9
19 июля 2013
Без границ. Выпуск 10
Сезон 4 Серия 10
26 июля 2013
Без границ. Выпуск 11
Сезон 4 Серия 11
2 августа 2013
Без границ. Выпуск 12
Сезон 4 Серия 12
9 августа 2013
Без границ. Выпуск 13
Сезон 4 Серия 13
16 августа 2013
Без границ. Выпуск 14
Сезон 4 Серия 14
23 августа 2013
Без границ. Выпуск 15
Сезон 4 Серия 15
30 августа 2013
Без границ. Выпуск 16
Сезон 4 Серия 16
6 сентября 2013
Без границ. Выпуск 17
Сезон 4 Серия 17
13 сентября 2013
Без границ. Выпуск 18
Сезон 4 Серия 18
20 сентября 2013
Без границ. Выпуск 19
Сезон 4 Серия 19
27 сентября 2013
Без границ. Выпуск 20
Сезон 4 Серия 20
4 октября 2013
Без границ. Выпуск 21
Сезон 4 Серия 21
11 октября 2013
Без границ. Выпуск 22
Сезон 4 Серия 22
18 октября 2013
Без границ. Выпуск 23
Сезон 4 Серия 23
25 октября 2013
Без границ. Выпуск 24
Сезон 4 Серия 24
1 ноября 2013
Без границ. Выпуск 25
Сезон 4 Серия 25
8 ноября 2013
Без границ. Выпуск 26
Сезон 4 Серия 26
15 ноября 2013
Без границ. Выпуск 27
Сезон 4 Серия 27
22 ноября 2013
Без границ. Выпуск 28
Сезон 4 Серия 28
29 ноября 2013
Без границ. Выпуск 29
Сезон 4 Серия 29
6 декабря 2013
Без границ. Выпуск 30
Сезон 4 Серия 30
13 декабря 2013
Без границ. Выпуск 31
Сезон 4 Серия 31
20 декабря 2013
Без границ. Выпуск 32. Финал
Сезон 4 Серия 32
27 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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