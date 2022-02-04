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Comedy Баттл (2011), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 12

Comedy Баттл 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 4 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 45 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 12 сезоне шоу «Comedy Баттл» талантливые комики и артисты стендапа продолжают радовать зрителей смешными монологами, показывать миниатюры и пантомимы. Участники проекта как угодно могут удивлять жюри и зрителей. Главное условие – заставить их смеяться. Конкурсанты начнут новую битву за престиж, славу и деньги. В судейской коллегии окажутся известные комики Алексей Щербаков, Руслан Белый, хореограф Мигель, участник шоу «Импровизация» Антон Шастун и другие звезды ТНТ, а на сцене, помимо талантливых новичков, будут блистать и те, кому уже удалось зарекомендовать себя в этом жанре.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 01
Сезон 12 Серия 1
4 февраля 2022
Выпуск 02
Сезон 12 Серия 2
11 февраля 2022
Выпуск 03
Сезон 12 Серия 3
18 февраля 2022
Выпуск 04
Сезон 12 Серия 4
25 февраля 2022
Выпуск 05
Сезон 12 Серия 5
4 марта 2022
Выпуск 06
Сезон 12 Серия 6
11 марта 2022
Выпуск 07
Сезон 12 Серия 7
18 марта 2022
Выпуск 08
Сезон 12 Серия 8
25 марта 2022
Выпуск 09
Сезон 12 Серия 9
1 апреля 2022
Выпуск 10
Сезон 12 Серия 10
8 апреля 2022
Выпуск 11
Сезон 12 Серия 11
15 апреля 2022
Выпуск 12
Сезон 12 Серия 12
22 апреля 2022
Выпуск 13
Сезон 12 Серия 13
29 апреля 2022
Выпуск 14
Сезон 12 Серия 14
6 мая 2022
Выпуск 15
Сезон 12 Серия 15
13 мая 2022
Выпуск 16
Сезон 12 Серия 16
20 мая 2022
Выпуск 17
Сезон 12 Серия 17
27 мая 2022
Выпуск 18. Второй полуфинал
Сезон 12 Серия 18
3 июня 2022
Выпуск 19. Третий полуфинал
Сезон 12 Серия 19
10 июня 2022
Выпуск 20. Четвертый полуфинал
Сезон 12 Серия 20
17 июня 2022
Выпуск 21. Финал
Сезон 12 Серия 21
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
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