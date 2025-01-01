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Comedy Баттл, список сезонов

Comedy Баттл 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

0.0
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3.9 IMDb
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Список сезонов телешоу «Comedy Баттл»
Comedy Баттл - Турнир, сезон первый Турнир, сезон первый
11 эпизодов 14 января 2011 - 25 марта 2011
 
Comedy Баттл - Турнир, сезон второй Турнир, сезон второй
11 эпизодов 1 января 2012 - 9 января 2012
 
Comedy Баттл - Новый сезон Новый сезон
19 эпизодов 28 апреля 2012 - 28 декабря 2012
 
Comedy Баттл - Без границ Без границ
32 эпизода 24 мая 2013 - 27 декабря 2013
 
Comedy Баттл - Суперсезон Суперсезон
38 эпизодов 4 апреля 2014 - 27 декабря 2014
 
Comedy Баттл - Последний сезон Последний сезон
39 эпизодов 27 марта 2015 - 25 декабря 2015
 
Comedy Баттл - Лучшие против новых Лучшие против новых
42 эпизода 1 апреля 2016 - 20 января 2017
 
Comedy Баттл - Миниатюры vs стендап Миниатюры vs стендап
21 эпизод 26 января 2018 - 15 июня 2018
 
Comedy Баттл - Новый резидент Новый резидент
20 эпизодов 25 января 2019 - 7 июня 2019
 
Comedy Баттл - Юбилейный сезон Юбилейный сезон
20 эпизодов 24 января 2020 - 5 июня 2020
 
Comedy Баттл - Сезон 11 Сезон 11
22 эпизода 22 января 2021 - 18 июня 2021
 
Comedy Баттл - Сезон 12 Сезон 12
21 эпизод 4 февраля 2022 - 24 июня 2022
 
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