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Comedy Баттл
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Comedy Баттл, список сезонов
Comedy Баттл
16+
Год выпуска
2011
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
3.9
IMDb
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Список сезонов телешоу «Comedy Баттл»
Турнир, сезон первый
11 эпизодов
14 января 2011 - 25 марта 2011
Турнир, сезон второй
11 эпизодов
1 января 2012 - 9 января 2012
Новый сезон
19 эпизодов
28 апреля 2012 - 28 декабря 2012
Без границ
32 эпизода
24 мая 2013 - 27 декабря 2013
Суперсезон
38 эпизодов
4 апреля 2014 - 27 декабря 2014
Последний сезон
39 эпизодов
27 марта 2015 - 25 декабря 2015
Лучшие против новых
42 эпизода
1 апреля 2016 - 20 января 2017
Миниатюры vs стендап
21 эпизод
26 января 2018 - 15 июня 2018
Новый резидент
20 эпизодов
25 января 2019 - 7 июня 2019
Юбилейный сезон
20 эпизодов
24 января 2020 - 5 июня 2020
Сезон 11
22 эпизода
22 января 2021 - 18 июня 2021
Сезон 12
21 эпизод
4 февраля 2022 - 24 июня 2022
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