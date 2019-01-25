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Comedy Баттл (2011), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 9

Comedy Баттл 16+
Название Новый резидент
Премьера сезона 25 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 9 сезоне шоу «Comedy Баттл» начинающие комедианты могут показать свое умение шутить на большой сцене. Победитель состязания получает большую денежную сумму, а финалисты — право войти в состав легендарного проекта Comedy Club. Те, кому не удалось впечатлить жюри, скатываются со специально оборудованной наклонной сцены. Ведущим проекта является Павел Воля. В жюри вошли Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Ольга Бузова и другие. В проекте ярко проявили себя такие участники, как Сергей Матросов, Ирина Луур и Софья Лобанова. Они получили возможность заключить контракты с различными проектами на канале ТНТ.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 01
Сезон 9 Серия 1
25 января 2019
Выпуск 02
Сезон 9 Серия 2
1 февраля 2019
Выпуск 03
Сезон 9 Серия 3
8 февраля 2019
Выпуск 04
Сезон 9 Серия 4
15 февраля 2019
Выпуск 05
Сезон 9 Серия 5
22 февраля 2019
Выпуск 06
Сезон 9 Серия 6
1 марта 2019
Выпуск 07
Сезон 9 Серия 7
8 марта 2019
Выпуск 08
Сезон 9 Серия 8
15 марта 2019
Выпуск 09
Сезон 9 Серия 9
22 марта 2019
Выпуск 10
Сезон 9 Серия 10
29 марта 2019
Выпуск 11
Сезон 9 Серия 11
5 апреля 2019
Выпуск 12
Сезон 9 Серия 12
12 апреля 2019
Выпуск 13
Сезон 9 Серия 13
19 апреля 2019
Выпуск 14
Сезон 9 Серия 14
26 апреля 2019
Выпуск 15
Сезон 9 Серия 15
3 мая 2019
Выпуск 16
Сезон 9 Серия 16
10 мая 2019
Выпуск 17. Первый полуфинал
Сезон 9 Серия 17
17 мая 2019
Выпуск 18. Второй полуфинал
Сезон 9 Серия 18
24 мая 2019
Выпуск 19. Третий полуфинал
Сезон 9 Серия 19
31 мая 2019
Выпуск 20. Финал
Сезон 9 Серия 20
7 июня 2019
График выхода всех сериалов
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