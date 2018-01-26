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Comedy Баттл (2011), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 8

Comedy Баттл 16+
Название Миниатюры vs стендап
Премьера сезона 26 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 45 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 8 сезоне шоу «Comedy Баттл» в последние годы всем стало казаться, что стендапу удалось вытеснить со сцены миниатюры. Но это не так, и в новом сезоне проекта состоится битва двух основных юмористических жанров. Представителям строгого жюри предстоит оценить видеоскетчи из полотен эпохи Возрождения, а также вынести вердикт относительно выступления «удивительной миссис Мэйзел». В новом сезоне победитель получит не только денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей, но и право заключить контракт с одной из передач ТНТ — Comedy Club, Comedy Woman, «Импровизация», Stand Up или «Однажды в России».

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Миниатюры vs стендап. Выпуск 01
Сезон 8 Серия 1
26 января 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 02
Сезон 8 Серия 2
2 февраля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 03
Сезон 8 Серия 3
9 февраля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 04
Сезон 8 Серия 4
16 февраля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 05
Сезон 8 Серия 5
23 февраля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 06
Сезон 8 Серия 6
2 марта 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 07
Сезон 8 Серия 7
9 марта 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 08
Сезон 8 Серия 8
16 марта 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 09
Сезон 8 Серия 9
23 марта 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 10
Сезон 8 Серия 10
6 апреля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 11
Сезон 8 Серия 11
13 апреля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 12
Сезон 8 Серия 12
20 апреля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 13
Сезон 8 Серия 13
27 апреля 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 14
Сезон 8 Серия 14
4 мая 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 15
Сезон 8 Серия 15
11 мая 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 16
Сезон 8 Серия 16
18 мая 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 17. Первый полуфинал
Сезон 8 Серия 17
25 мая 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 18. Второй полуфинал
Сезон 8 Серия 18
1 июня 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 19. Третий полуфинал
Сезон 8 Серия 19
8 июня 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 20. Четвёртый полуфинал
Сезон 8 Серия 20
9 июня 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 21. Финал
Сезон 8 Серия 21
15 июня 2018
График выхода всех сериалов
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