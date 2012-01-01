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Comedy Баттл (2011), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 2

Comedy Баттл 16+
Название Турнир, сезон второй
Премьера сезона 1 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

Во 2 сезоне шоу «Comedy Баттл» юмористы-новички на свой страх и риск выходят на большую сцену с домашними заготовками, чтобы произвести впечатление на публику и жюри. Строгие судьи, среди которых резиденты Comedy Club и известные молодые актеры, принимают решение, кто из конкурентов будет шутить наравне с ними, а кому придется вернуться домой ни с чем. Вместе с членами жюри свое мнение «демонстрирует» сама сцена, на которой стоят участники: если судьям не нравится выступление, они опускают рычаг, и постамент накреняется вперед. Неудачливым комикам, шутки которых не понравились жюри, не удается надолго задержаться на сцене.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Турнир, сезон второй. Джокеры vs КИD (Клан имени Дарвина)
Сезон 2 Серия 1
1 января 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs Аристократы
Сезон 2 Серия 2
2 января 2012
Турнир, сезон второй. Пятёрка баклажан vs Джокеры
Сезон 2 Серия 3
3 января 2012
Турнир, сезон второй. Аристократы vs КИD (Клан имени Дарвина)
Сезон 2 Серия 4
4 января 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs Пятёрка баклажан
Сезон 2 Серия 5
5 января 2012
Турнир, сезон второй. Джокеры vs Аристократы
Сезон 2 Серия 6
6 января 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs КИD (Клан имени Дарвина)
Сезон 2 Серия 7
7 января 2012
Турнир, сезон второй. Аристократы vs Пятёрка баклажан
Сезон 2 Серия 8
8 января 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs Джокеры
Сезон 2 Серия 9
8 января 2012
Турнир, сезон второй. Пятёрка баклажан vs КИD (Клан имени Дарвина)
Сезон 2 Серия 10
9 января 2012
Турнир, сезон второй. Суперфинал
Сезон 2 Серия 11
9 января 2012
График выхода всех сериалов
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