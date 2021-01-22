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Comedy Баттл (2011), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 11

Comedy Баттл 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 22 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 11 сезоне шоу «Comedy Баттл» правила остаются неизменными: каждому участнику необходимо быть смешным, получить голос хотя бы одного представителя судейской коллегии за выступление и последовательно пройти четыре этапа, чтобы добраться до главного приза — 5 000 000 рублей. Многие участники завоевали любовь зрителей. В составе Трио «Саша, Леша и Сережа» выступили участники команды КВН «Нате» Сергей Малофеев, Алексей Туркулец и Алексей Денисюк, а в составе дуэта «Федосеев и Федькин» появились кавээнщики из команды «Волжане» Виктор Федькин и Андрей Федосеев. Группа «Электрослабость» вышла в финал.

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 01
Сезон 11 Серия 1
22 января 2021
Выпуск 02
Сезон 11 Серия 2
29 января 2021
Выпуск 03
Сезон 11 Серия 3
5 февраля 2021
Выпуск 04
Сезон 11 Серия 4
12 февраля 2021
Выпуск 05
Сезон 11 Серия 5
19 февраля 2021
Выпуск 06
Сезон 11 Серия 6
26 февраля 2021
Выпуск 07
Сезон 11 Серия 7
5 марта 2021
Выпуск 08
Сезон 11 Серия 8
12 марта 2021
Выпуск 09
Сезон 11 Серия 9
19 марта 2021
Выпуск 10
Сезон 11 Серия 10
26 марта 2021
Выпуск 11
Сезон 11 Серия 11
2 апреля 2021
Выпуск 12
Сезон 11 Серия 12
9 апреля 2021
Выпуск 13
Сезон 11 Серия 13
16 апреля 2021
Выпуск 14
Сезон 11 Серия 14
23 апреля 2021
Выпуск 15
Сезон 11 Серия 15
30 апреля 2021
Выпуск 16
Сезон 11 Серия 16
7 мая 2021
Выпуск 17
Сезон 11 Серия 17
14 мая 2021
Выпуск 18. Первый полуфинал
Сезон 11 Серия 18
21 мая 2021
Выпуск 19. Второй полуфинал
Сезон 11 Серия 19
28 мая 2021
Выпуск 20. Третий полуфинал
Сезон 11 Серия 20
4 июня 2021
Выпуск 21. Четвертый полуфинал
Сезон 11 Серия 21
11 июня 2021
Выпуск 22. Финал
Сезон 11 Серия 22
18 июня 2021
График выхода всех сериалов
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