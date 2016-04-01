Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Comedy Баттл (2011), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 7

Comedy Баттл 16+
Название Лучшие против новых
Премьера сезона 1 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 42
Продолжительность сезона 31 час 30 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 7 сезоне шоу «Comedy Баттл» около ста участников, которые прошли кастинг в разных городах, собрались на одной сцене, чтобы попробовать рассмешить судей и получить реальный шанс стать известными на всю страну юмористами. На этот раз участниками состязания станут самые популярные юмористы, которые когда-либо появлялись на сцене «Comedy Баттл», а также те, кто благодаря участию в проекте попали в состав культового шоу Comedy Club. Компанию опытным юнитам составят молодые и талантливые новички. Они готовы бросить вызов ветеранам юмористического жанра и доказать, что будущее за молодежью.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Лучшие против новых. Выпуск 01
Сезон 7 Серия 1
1 апреля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 02
Сезон 7 Серия 2
8 апреля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 03
Сезон 7 Серия 3
15 апреля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 04
Сезон 7 Серия 4
22 апреля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 05
Сезон 7 Серия 5
29 апреля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 06
Сезон 7 Серия 6
6 мая 2016
Лучшие против новых. Выпуск 07
Сезон 7 Серия 7
13 мая 2016
Лучшие против новых. Выпуск 08
Сезон 7 Серия 8
20 мая 2016
Лучшие против новых. Выпуск 09
Сезон 7 Серия 9
27 мая 2016
Лучшие против новых. Выпуск 10
Сезон 7 Серия 10
3 июня 2016
Лучшие против новых. Выпуск 11
Сезон 7 Серия 11
10 июня 2016
Лучшие против новых. Выпуск 12
Сезон 7 Серия 12
17 июня 2016
Лучшие против новых. Выпуск 13
Сезон 7 Серия 13
24 июня 2016
Лучшие против новых. Выпуск 14
Сезон 7 Серия 14
1 июля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 15
Сезон 7 Серия 15
8 июля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 16
Сезон 7 Серия 16
15 июля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 17
Сезон 7 Серия 17
22 июля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 18 (дайджест #1)
Сезон 7 Серия 18
29 июля 2016
Лучшие против новых. Выпуск 19 (дайджест #2)
Сезон 7 Серия 19
5 августа 2016
Лучшие против новых. Выпуск 20 (дайджест #3)
Сезон 7 Серия 20
12 августа 2016
Лучшие против новых. Выпуск 21 (дайджест #4)
Сезон 7 Серия 21
19 августа 2016
Лучшие против новых. Выпуск 22
Сезон 7 Серия 22
26 августа 2016
Лучшие против новых. Выпуск 23
Сезон 7 Серия 23
2 сентября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 24
Сезон 7 Серия 24
9 сентября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 25
Сезон 7 Серия 25
16 сентября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 26
Сезон 7 Серия 26
23 сентября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 27
Сезон 7 Серия 27
30 сентября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 28
Сезон 7 Серия 28
7 октября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 29
Сезон 7 Серия 29
14 октября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 30
Сезон 7 Серия 30
21 октября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 31
Сезон 7 Серия 31
28 октября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 32
Сезон 7 Серия 32
3 ноября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 33
Сезон 7 Серия 33
11 ноября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 34
Сезон 7 Серия 34
18 ноября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 35
Сезон 7 Серия 35
25 ноября 2016
Лучшие против новых. Выпуск 36
Сезон 7 Серия 36
2 декабря 2016
Лучшие против новых. Выпуск 37
Сезон 7 Серия 37
9 декабря 2016
Лучшие против новых. Выпуск 38
Сезон 7 Серия 38
16 декабря 2016
Лучшие против новых. Выпуск 39
Сезон 7 Серия 39
23 декабря 2016
Лучшие против новых. Выпуск 40. Финал
Сезон 7 Серия 40
30 декабря 2016
Лучшие против новых. Выпуск 41 (дайджест #5)
Сезон 7 Серия 41
13 января 2017
Лучшие против новых. Выпуск 42 (дайджест #6)
Сезон 7 Серия 42
20 января 2017
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше