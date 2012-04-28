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Comedy Баттл (2011), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 3

Comedy Баттл 16+
Название Новый сезон
Премьера сезона 28 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 19
Продолжительность сезона 14 часов 15 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 3 сезоне шоу «Comedy Баттл» простые парни и девушки из российской глубинки приезжают в Москву, чтобы поразить воображение публики и судейской коллегии в лице придирчивых комиков и состоявшихся звезд юмористического жанра. Неизменным ведущим шоу остается резидент Comedy Club Павел Воля. Участники пытаются пробиться на большую сцену и стать резидентами самого популярного в нашей стране комедийного шоу. Этот сезон проекта подарил аудитории новых резидентов Comedy Club и участника шоу Stand Up. Именно с этого проекта началась звездная карьера юмориста Виктора Комарова и дуэта «20:14».

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Новый сезон. Выпуск 01
Сезон 3 Серия 1
28 апреля 2012
Новый сезон. Выпуск 02
Сезон 3 Серия 2
5 мая 2012
Новый сезон. Выпуск 03
Сезон 3 Серия 3
12 мая 2012
Новый сезон. Выпуск 04
Сезон 3 Серия 4
18 мая 2012
Новый сезон. Выпуск 05
Сезон 3 Серия 5
25 мая 2012
Новый сезон. Выпуск 06
Сезон 3 Серия 6
1 июня 2012
Новый сезон. Выпуск 07
Сезон 3 Серия 7
8 июня 2012
Новый сезон. Выпуск 08
Сезон 3 Серия 8
14 июня 2012
Новый сезон. Выпуск 09
Сезон 3 Серия 9
22 июня 2012
Новый сезон. Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
29 июня 2012
Новый сезон. Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
6 июля 2012
Новый сезон. Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
13 июля 2012
Новый сезон. Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
16 ноября 2012
Новый сезон. Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
23 ноября 2012
Новый сезон. Выпуск 15
Сезон 3 Серия 15
30 ноября 2012
Новый сезон. Выпуск 16
Сезон 3 Серия 16
7 декабря 2012
Новый сезон. Выпуск 17
Сезон 3 Серия 17
14 декабря 2012
Новый сезон. Выпуск 18
Сезон 3 Серия 18
21 декабря 2012
Новый сезон. Выпуск 19. Финал
Сезон 3 Серия 19
28 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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