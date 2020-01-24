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Comedy Баттл (2011), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Comedy Баттл
Киноафиша Сериалы Comedy Баттл Сезоны Сезон 10

Comedy Баттл 16+
Название Юбилейный сезон
Премьера сезона 24 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Comedy Баттл»

В 10 сезоне шоу «Comedy Баттл» на сцену вместе с новичками выйдут медийные личности, которые уже успели завоевать популярность в Интернете. В их числе Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Андрей Бебуришвили, Женя Синяков, Дядя Витя и многие другие. Выступления молодых юмористов будут оценивать артист проекта «Импровизация» Антон Шастун, комик Руслан Белый, хореограф Мигель, бывший резидент Comedy Club Гарик Харламов и другие. Евгений Кирбаба из Белгорода, Руслан Шамухаметов из Тюмени и другие участники из разных российских городов продемонстрируют свой талант в эфире телеканала ТНТ.

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Comedy Баттл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 01
Сезон 10 Серия 1
24 января 2020
Выпуск 02
Сезон 10 Серия 2
31 января 2020
Выпуск 03
Сезон 10 Серия 3
7 февраля 2020
Выпуск 04
Сезон 10 Серия 4
14 февраля 2020
Выпуск 05
Сезон 10 Серия 5
21 февраля 2020
Выпуск 06
Сезон 10 Серия 6
28 февраля 2020
Выпуск 07
Сезон 10 Серия 7
6 марта 2020
Выпуск 08
Сезон 10 Серия 8
13 марта 2020
Выпуск 09
Сезон 10 Серия 9
20 марта 2020
Выпуск 10
Сезон 10 Серия 10
27 марта 2020
Выпуск 11
Сезон 10 Серия 11
3 апреля 2020
Выпуск 12
Сезон 10 Серия 12
10 апреля 2020
Выпуск 13
Сезон 10 Серия 13
17 апреля 2020
Выпуск 14
Сезон 10 Серия 14
24 апреля 2020
Выпуск 15
Сезон 10 Серия 15
1 мая 2020
Выпуск 16
Сезон 10 Серия 16
8 мая 2020
Выпуск 17. Первый полуфинал
Сезон 10 Серия 17
15 мая 2020
Выпуск 18. Второй полуфинал
Сезон 10 Серия 18
22 мая 2020
Выпуск 19. Третий полуфинал
Сезон 10 Серия 19
29 мая 2020
Выпуск 20. Финал
Сезон 10 Серия 20
5 июня 2020
График выхода всех сериалов
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