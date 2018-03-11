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Голые и напуганные (2013), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 9

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 11 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 15
Продолжительность сезона 10 часов 45 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 9 сезоне шоу «Голые и напуганные» двадцать новых участников пытаются пройти 21-дневное испытание. Цунами, ядовитые насекомые, знакомство с дикими животными, смертельно опасные змеи и осы в самых безлюдных местах – обычное явление для героев данного проекта. Ураган обрушивается на лагерь, где живет Амаль, беженка из Ирака, ныне обосновавшаяся в штате Айова, вместе с Дьюком. Пара также сталкивается с пауками, насекомыми и ночными хищниками в болотах Флориды. В населенных привидениями джунглях майя Лия и Цезарь борются с влажностью, голодными хищниками, ливнями и беспощадными насекомыми.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
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Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Выживание 5 категории Category 5 Survival
Сезон 9 Серия 1
11 марта 2018
Ослабленный винт A Screw Loose
Сезон 9 Серия 2
18 марта 2018
Болотная королева Swamp Queen
Сезон 9 Серия 3
25 марта 2018
Запретный плод Forbidden Fruit
Сезон 9 Серия 4
1 апреля 2018
Остров слез Island of Tears
Сезон 9 Серия 5
8 апреля 2018
Воры в ночи Thieves in the Night
Сезон 9 Серия 6
15 апреля 2018
Любовь с первого боя Love at First Fight
Сезон 9 Серия 7
22 апреля 2018
Сгорел дотла Burnt to a Crisp
Сезон 9 Серия 8
29 апреля 2018
Загружено для медведя Loaded for Bear
Сезон 9 Серия 9
6 мая 2018
Выбрать свой яд Pick Your Poison
Сезон 9 Серия 10
13 мая 2018
Беда в раю Trouble in Paradise
Сезон 9 Серия 11
10 июня 2018
Веер вниз Fan Down
Сезон 9 Серия 12
24 июня 2018
Голые и боящиеся акул Naked and Afraid of Sharks
Сезон 9 Серия 13
29 июля 2018
Слепая зона Blindsided
Сезон 9 Серия 14
5 августа 2018
Огонь и ярость Fire and Fury
Сезон 9 Серия 15
12 августа 2018
График выхода всех сериалов
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