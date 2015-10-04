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Голые и напуганные (2013), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 5

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 35 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 5 сезоне шоу «Голые и напуганные» герои вновь отправляются в панамские джунгли, чтобы проверить себя. Трент и Энни начали свое путешествие в джунглях майя в Белизе. Обезвоживание и нехватка пищи быстро превратились для них в проблему. Герои понимают, что не одни в джунглях, и им трудно держаться вместе. В следующем выпуске горец Джо и бывшая сотрудница правоохранительных органов Андреа отправляются в Намибию. Эта обширная земля является пристанищем для опасных хищников, в том числе смертоносного бегемота. Но выживанию Андреа угрожают ее собственные внутренние демоны. Сумеет ли Джо помочь ей?

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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
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Сезон 18
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