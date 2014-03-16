Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голые и напуганные (2013), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 2

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

Во 2 сезоне шоу «Голые и напуганные» герои отправляются в жерло самой опасной среды обитания на планете, чтобы сразиться с Амазонкой без современных удобств и одежды. Вступая в схватку с пираньями, ягуарами и комарами, они руководствуются правилом «убей – или будь убитым». Во втором эпизоде Джефф и Ева отправляются на Мадагаскар и борются с удавами, многочисленными пауками и суровым пустынным ландшафтом. В следующем выпуске двое выживших попадают на необитаемый остров Фиджи. Еще одни герои попадают в джунгли Белиза. Мужчина и женщина сталкиваются с лабиринтом пещер майя, которые полны ядовитых змей и бешеных летучих мышей.
 

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Человек против Амазонки Man vs. Amazon
Сезон 2 Серия 1
16 марта 2014
Проклятые в Африке Damned in Africa
Сезон 2 Серия 2
23 марта 2014
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 2 Серия 3
30 марта 2014
Страдания майя Mayan Misery
Сезон 2 Серия 4
6 апреля 2014
Лес боли The Pain Forest
Сезон 2 Серия 5
13 апреля 2014
Катастрофа в Боливии Meltdown in Bolivia
Сезон 2 Серия 6
20 апреля 2014
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше