Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голые и напуганные (2013), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 10

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 3 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты
О чем 10-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 10 сезоне шоу «Голые и напуганные» пережить 21 день голым в пустыне нелегко. Герои проекта переживают множество неловких моментов. Оказавшись на замерзшем леднике Аляски, участники шоу Лора Зерра и Стивен Холл изо всех сил пытаются предотвратить обморожение. В семи тысячах миль к югу два новых героя отправляются на выжженный солнцем бразильский остров, где водятся анаконды и скаты. Затем еще две пары удивляются, когда им приходится сражаться бок о бок в смертоносных джунглях Панамы. До того как начнется их 21-дневный опасный тур, ребятам предстоит переосмыслить свои стратегии выживания с учетом гендерных различий.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Замороженные и напуганные Frozen and Afraid
Сезон 10 Серия 1
3 марта 2019
У вас есть еще одно жало You've Got Another Sting Coming
Сезон 10 Серия 2
3 марта 2019
Нет безопасности в цифрах No Safety in Numbers
Сезон 10 Серия 3
10 марта 2019
Втроем Threesome
Сезон 10 Серия 4
17 марта 2019
Запеченные аляскинские Baked Alaskan
Сезон 10 Серия 5
17 марта 2019
Топающие угодья Stomping Grounds
Сезон 10 Серия 6
24 марта 2019
Клуб укусов Bite Club
Сезон 10 Серия 7
31 марта 2019
Духи злятся The Spirits Are Angry
Сезон 10 Серия 8
31 марта 2019
Преследовали со всех сторон Stalked on All Sides
Сезон 10 Серия 9
14 апреля 2019
Болото не волнует Swamp Don't Care
Сезон 10 Серия 10
21 апреля 2019
Что за утка? What the Duck?
Сезон 10 Серия 11
28 апреля 2019
К лучшему или намного к худшему For Better or a Lot Worse
Сезон 10 Серия 12
5 мая 2019
Не позволяйте жукам джунглей кусаться Don't Let the Jungle Bugs Bite
Сезон 10 Серия 13
12 мая 2019
Расплав на горе Meltdown on the Mountain
Сезон 10 Серия 14
19 мая 2019
Гондурасский ад Honduran Hell
Сезон 10 Серия 15
16 июня 2019
Преследование в саванне (Часть 1) Stalked on the Savannah (Part 1)
Сезон 10 Серия 16
23 июня 2019
Преследование в саванне (Часть 2) Stalked on the Savannah (Part 2)
Сезон 10 Серия 17
30 июня 2019
Почувствуй ожог Feel the Burn
Сезон 10 Серия 18
27 сентября 2019
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше