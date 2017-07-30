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Голые и напуганные (2013), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 8

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 30 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 8 сезоне шоу «Голые и напуганные» Дайвмастер и морской пехотинец впервые застревают в море. Во время своего трудного путешествия на сушу они сталкиваются со смертельными акулами и испытывают тепловой удар. Если они доберутся до земли, смогут ли они работать вместе, несмотря на различия? Ветеран армии и новичок отправляются в горы Хорватии. Сильный голод и низкие температуры заставляют эту пару сблизиться, а свирепый шторм угрожает разорвать их на части. В специальном выпуске профессиональный серфер Анастасия Эшли и ютубер Кори Уильямс пытаются выжить в джунглях Белиза вдали от цивилизации.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
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Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Потерянные в море Lost at Sea
Сезон 8 Серия 1
30 июля 2017
Техасская пытка Texan Torture
Сезон 8 Серия 2
2 августа 2017
Жертва The Hunted
Сезон 8 Серия 3
3 августа 2017
Дождь ужаса Rain of Terror
Сезон 8 Серия 4
6 августа 2017
Холодный как камень Stone Cold
Сезон 8 Серия 5
13 августа 2017
Разбивка Белиза Belize Breakdown
Сезон 8 Серия 6
20 августа 2017
График выхода всех сериалов
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