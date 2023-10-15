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Голые и напуганные (2013), 16 сезон

Постер к 16-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 16

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 15 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 35 минут
О чем 16-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 16 сезоне шоу «Голые и напуганные» новые участники проекта готовятся к испытанию в диких условиях. Им предстоит вступить в противостояние с дикими животными, спасаться от укусов ядовитых насекомых, а также проверить свои нервы на прочность в знойной пустыне или необитаемом острове. Лилли из Австрии и Сэм из Великобритании объединяются, чтобы сразиться с дикой природой в штате Нью-Мексико. В следующем выпуске Джастин, профессиональный боец, и Ками, спасатель, вдвоем пытаются выжить в заболоченных местах Гайаны. Аргентина служит фоном для выживших Мэлори и Патрика, которые сражаются с джунглями.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
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Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Кровь и деньги Blood and Money
Сезон 16 Серия 1
15 октября 2023
Городские пижоны в дикой природе City Slickers in the Wild
Сезон 16 Серия 2
22 октября 2023
Разбитые джунгли Broke Back Jungle
Сезон 16 Серия 3
29 октября 2023
Искупление A Shart at Redemption
Сезон 16 Серия 4
5 ноября 2023
Выход старого человека Odd Man Out
Сезон 16 Серия 5
12 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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