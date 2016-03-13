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Голые и напуганные (2013), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 6

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 13 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 6 сезоне шоу «Голые и напуганные» 12 новых пар отправляются в самые негостеприимные места на планете. На этот раз герои поедут на 6 континентов. Самопровозглашенный «Король леса» и опытный спортсмен отправляются в глушь штата Алабама. В следующем выпуске биолог и спецназовец рискуют переохлаждением на каждом шагу, когда отправляются в Канаду без одежды. Сильный холод, проливной дождь и бродячие медведи и лоси каждую ночь вынуждают героев сражаться за жизнь, а упрямый бурундук испытывает их терпение. После того как тайфун разбросал обломки филиппинского леса, домохозяйка и упрямый дальнобойщик пытаются найти способ выжить.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Король леса King of the Forest
Сезон 6 Серия 1
13 марта 2016
Застывшие в страхе Frozen in Fear
Сезон 6 Серия 2
20 марта 2016
Подняться выше Rise Above
Сезон 6 Серия 3
27 марта 2016
Из пепла From the Ashes
Сезон 6 Серия 4
3 апреля 2016
Все падает All Falls Down
Сезон 6 Серия 5
10 апреля 2016
Загрязнение Contamination
Сезон 6 Серия 6
17 апреля 2016
Ад или высокая вода Hell or High Water
Сезон 6 Серия 7
24 апреля 2016
Опасность внутри The Danger Within
Сезон 6 Серия 8
1 мая 2016
Растопиться Melt Down Under
Сезон 6 Серия 9
15 мая 2016
Вражда Bad Blood
Сезон 6 Серия 10
22 мая 2016
Сила в боли Strength in Pain
Сезон 6 Серия 11
29 мая 2016
23 дня 23 Days
Сезон 6 Серия 12
5 июня 2016
График выхода всех сериалов
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