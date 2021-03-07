Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голые и напуганные (2013), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 12

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 7 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 7 часов 53 минуты
О чем 12-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 12 сезоне шоу «Голые и напуганные» сестры-близнецы Эмбер и Серена, а также братья Уоррен и Томас оказываются в южноафриканской саванне, где им предстоит бороться за выживание. Они сражаются с носорогами, гиенами и территориальным леопардом, которые преследуют их лагерь. Звездные гости Трент и Сара принимаются за самую сложную задачу в суровых джунглях Мексики, где, по мнению местных жителей, обитают духи майя. С первого дня их уничтожают проливные ливни, жуткие звуки и удары молнии. На краю Бермудского треугольника ветеран и капитан каджунской лодки сражаются с грозами и обезвоживанием, пытаясь пройти более 20 миль в открытом океане.
 

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Нет дождя, нет прибыли No Rain, No Gain
Сезон 12 Серия 1
7 марта 2021
Высокомильная кровать Mile-High Clubbed
Сезон 12 Серия 2
7 марта 2021
Дьявольские деревья The Devil's Woods
Сезон 12 Серия 3
14 марта 2021
Песчаная ловушка Sand Trapped
Сезон 12 Серия 4
21 марта 2021
Звезды против бури Stars Against the Storm
Сезон 12 Серия 5
21 марта 2021
Запутанная паутина в Техасе A Tangled Web in Texas
Сезон 12 Серия 6
28 марта 2021
Атака акулы Shark Attack
Сезон 12 Серия 7
4 апреля 2021
Бессмысленная работа Monkey Business
Сезон 12 Серия 8
4 апреля 2021
Окей, бумер Okay, Boomer
Сезон 12 Серия 9
11 апреля 2021
Укуси меня Bite Me
Сезон 12 Серия 10
18 апреля 2021
Приходите в ад и черную воду Come Hell and Black Water
Сезон 12 Серия 11
18 апреля 2021
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше