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Голые и напуганные (2013), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 14

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 27 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 14 сезоне шоу «Голые и напуганные» поможет зрителю осознать весь смысл естественного отбора. Эту проблему авторы проекта возвели в совершенно новый ранг. Четверо участников, пара 50-летних и 20-летние парень с девушкой, брошены в пустыню Сонора. Они сталкиваются с дикими животными, ядовитыми монстрами и пытаются выжить в условиях нестерпимой жары. Зрители узнают, что же победит – мудрость и опыт или же молодость? В следующем выпуске герои оказываются в тяжелейших условиях Южной Африки. Они борются со скорпионами и агрессивными клещами, которые оказываются на самых уязвимых участках тела и могут подвергнуть риску жизнь человека.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Проклятие Чьяпаса Curse of the Chiapas
Сезон 14 Серия 1
27 февраля 2022
Призрачные и голодные Haunted and Hungry
Сезон 14 Серия 2
27 февраля 2022
Падший фермер Fallen Farmer
Сезон 14 Серия 3
6 марта 2022
Выживание братьев и сестер Sibling Survival
Сезон 14 Серия 4
6 марта 2022
Ночные Сталкеры Night Stalkers
Сезон 14 Серия 5
13 марта 2022
Выживание следующего поколения Next Gen Survival
Сезон 14 Серия 6
20 марта 2022
Долина леопардов Valley of the Leopards
Сезон 14 Серия 7
20 марта 2022
Противоположности не притягиваются Opposites Don't Attract
Сезон 14 Серия 8
27 марта 2022
Легенды и новички Legends and Rookies
Сезон 14 Серия 9
3 апреля 2022
Легенды и новички Legends and Rookies
Сезон 14 Серия 10
10 апреля 2022
Заброшенная деревня Abandoned Village
Сезон 14 Серия 11
17 апреля 2022
Лабиринт The Labryinth
Сезон 14 Серия 12
17 апреля 2022
Утрачено при переводе Lost in Translation
Сезон 14 Серия 13
24 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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