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Голые и напуганные (2013), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 1

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 1 сезоне шоу «Голые и напуганные» двум обнаженным героям предстоит прожить 21 день в тропических лесах Коста-Рики. Участники испытания сталкиваются с такими проблемами, как дождь, болезни, поиски еды и нападение змеи. Э. Дж. Снайдер и Келли Найтлингер преодолевают труднопроходимую местность, кишмя кишащую хищниками. В следующем выпуске Клинт Дживойн и Лаура Зерра оказываются на панамском острове, где им также предстоит провести 21 день. Измученные москитами и рискующие столкнуться со змеями и крокодилами, пара старается держаться вместе, используя все свои навыки и опыт, чтобы выжить в тропическом аду.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
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Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Проклятие джунглей The Jungle Curse
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2013
Террор в Танзании Terror in Tanzania
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2013
Остров из ада Island from Hell
Сезон 1 Серия 3
7 июля 2013
Наказание в Панаме Punishment in Panama
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2013
Разрыв Борнео Breaking Borneo
Сезон 1 Серия 5
21 июля 2013
Остерегайтесь Байу Beware the Bayou
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2013
График выхода всех сериалов
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