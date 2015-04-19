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Голые и напуганные (2013), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 4

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 4 сезоне шоу «Голые и напуганные» новые герои сталкиваются с 8-футовыми аллигаторами, ядовитыми водяными мокасинами и кровожадными комарами. В следующем выпуске Кристина и Стив отправляются в мексиканские джунгли Кинтана-Роо на 21 день. С каждой бессонной ночью, которая кишмя кишит жуками, напряженность между ними нарастает, и в конце концов самой большой угрозой герои могут оказаться они сами друг для друга. Изобретательному художнику-татуировщику и оптимистичному социальному работнику придется полагаться друг на друга, чтобы выжить три недели на палящем пляже полуострова Юкатан.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Аллея аллигаторов Alligator Alley
Сезон 4 Серия 1
19 апреля 2015
Гул в джунглях Rumble in the Jungle
Сезон 4 Серия 2
26 апреля 2015
Жертвоприношение Майя Mayan Sacrifice
Сезон 4 Серия 3
3 мая 2015
Грань безумия Edge of Madness
Сезон 4 Серия 4
10 мая 2015
Огонь на горе Fire on the Mountain
Сезон 4 Серия 5
17 мая 2015
Повелитель крыс Lord of the Rats
Сезон 4 Серия 6
31 мая 2015
Колумбийский конфликт Colombian Conflict
Сезон 4 Серия 7
7 июня 2015
Сад зла Garden of Evil
Сезон 4 Серия 8
21 июня 2015
Дорога искупления Redemption Road
Сезон 4 Серия 9
28 июня 2015
Выжить Surthrive
Сезон 4 Серия 10
19 июля 2015
График выхода всех сериалов
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