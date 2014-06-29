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Голые и напуганные (2013), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 3

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 3 сезоне шоу «Голые и напуганные» впервые приоткрывается занавес закулисья, чтобы зрители увидели, как создавался эпический проект. Раскрываются новые герои, демонстрируются удивительные локации, в которые они попадают, и эксклюзивные кадры, которые никогда раньше не выкладывались. Горец Люк и триатлонистка Линдси попадают в сухой и тернистый ландшафт африканской Намибии. Окруженные одними из самых смертоносных высших хищников на континенте, они выдерживают знойные дневные температуры. А следующие герои проверяют свои навыки на бритвенно-острой местности острова Андрос на Багамах.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
Сезон 0
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Первобытный страх Primal Fear
Сезон 3 Серия 1
29 июня 2014
Кровь в воде Blood in the Water
Сезон 3 Серия 2
6 июля 2014
Сердца тьмы Hearts of Darkness
Сезон 3 Серия 3
13 июля 2014
Любовь джунглей Jungle Love
Сезон 3 Серия 4
20 июля 2014
Аргентина невыполнима Argentina Impossible
Сезон 3 Серия 5
27 июля 2014
Игры с огнем Playing with Fire
Сезон 3 Серия 6
3 августа 2014
Гималайский ад Himalayan Hell
Сезон 3 Серия 7
24 августа 2014
Кошмар Никарагуа Nicaragua Nightmare
Сезон 3 Серия 8
7 сентября 2014
Разбивка Ботсваны Botswana Breakdown
Сезон 3 Серия 9
14 сентября 2014
Дюны отчаяния Dunes of Despair
Сезон 3 Серия 10
21 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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