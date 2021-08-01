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Голые и напуганные (2013), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Голые и напуганные
Киноафиша Сериалы Голые и напуганные Сезоны Сезон 13

Naked and Afraid 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 1 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Голые и напуганные»

В 13 сезоне шоу «Голые и напуганные» проливные ливни обрушиваются на героев проекта, когда их отправляют в тропический лес Джорджии. Они воюют с тяжелыми погодными условиями, горными львами, черными медведями и ядовитыми насекомыми. По окончании своего 14-дневного челленджа биолог Дэн проводит 21 день в необычном ландшафте пустыни Чиуауа. Вместе с кузнецом он вступает в схватку с гремучими змеями и жалящими огненными муравьями. Импульсивный искатель приключений встречается с осторожным археологом в пустыне Техаса. Этот необычный тандем тоже сражается с горными львами и тарантулами.

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Голые и напуганные График выхода всех сериалов
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Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
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Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Корзины и муравьи-пули Baskets and Bullet Ants
Сезон 13 Серия 1
1 августа 2021
Двое это толпа Two is a Crowd
Сезон 13 Серия 2
8 августа 2021
Уступ смерти The Death Ledge
Сезон 13 Серия 3
15 августа 2021
США против мира USA vs. World
Сезон 13 Серия 4
22 августа 2021
Заткни меня черепахой Gag Me with a Turtle
Сезон 13 Серия 5
29 августа 2021
Наживка для буйвола Buffalo Bait
Сезон 13 Серия 6
5 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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