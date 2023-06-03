«Переполненная комната»: Рецензия Киноафиши

Нью-Йорк, 1979 год. После стрельбы у Рокфеллер-центра полиция задерживает подозреваемого – парня по имени Дэнни Салливан (Том Холланд). Чтобы выяснить причины случившегося, с молодым человеком ежедневно беседует проницательная следовательница Риа Гудвин (Аманда Сайфрид). Женщина пытается выяснить, что заставило тихого парня пойти на преступление. Ключ к разгадке кроется в его загадочном прошлом.

9 июня на Apple TV+ выходит один из самых ожидаемых сериалов этого года «Переполненная комната» с Томом Холландом в главной роли. В основу проекта легла книга писателя Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» 1981 года, рассказывающая о реальном человеке с 24 личностями, которому в конце 1970-х вынесли оправдательный приговор из-за диссоциативного расстройства идентичности. Об этой истории также снят документальный сериал Netflix «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана». Пусть «Переполненная комната» и не детальная экранизация романа, но в ней отражены многие важные моменты из биографии самого известного человека с множественным расстройством личности. Над сериалом работали Брэйди Корбет («Детство лидера», «Вокс люкс»), Мона Фастволд («Мир грядущий») и Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»), Алан Тейлор («Дом дракона», «Электрические сны Филипа К. Дика»), сценарист «Игр разума» Акива Голдсман и другие выдающиеся кинематографисты. «Переполненная комната» – еще один шанс для Тома Холланда раскрыться в качестве драматического актера и освободиться от закрепившегося образа Питера Паркера, что вполне успешно, но достаточно осторожно он пытался сделать в фильмах «Дьявол всегда здесь» и «По наклонной». Но в случае с сериалом перед молодым британцем стояла куда более сложная задача: он должен был пойти по стопам Джеймса МакЭвоя и сыграть героя с множественной личностью, продемонстрировав уникальность каждого из пяти альтер эго (если учитывать только те, которые не «спят»).

Переполненная комната

Дэнни в исполнении Тома Холланда, как и Билли Миллиган в книге Дэниела Киза, – главное действующее лицо, к которому приковано все внимание. Но если история реального человека с 24 личностями уже интересна сама по себе, то от актера требовалось буквально вывернуться наизнанку, показав зрителю все грани одного героя. Однако Том Холланд не так часто меняет голос и язык тела, подстраиваясь под другие «я» своего персонажа, – создатели сериала держат тех под замком до определенного момента и рассказывают историю сначала от лица робкого замкнутого Дэнни Салливана, на первый взгляд, не представляющего угрозы, а затем с точки зрения следовательницы Рии (Аманда Сайфрид), которая пытается разобраться в прошлом парня, подозреваемого в убийстве, благодаря чему «Переполненная комната» больше воспринимается как поверхностный сеанс психотерапии, а не запутанное расследование.

Переполненная комната

Зрители, которые знакомы с историей Билли Миллигана, очень быстро раскроют «ловушки», расставленные создателями шоу, сумев отличить происки личностей главного героя от действий окружающих его людей, – многие из них ведут себя так же, как описано в книге Киза и показано в «Монстрах внутри», поэтому ожидать каких-то новых откровений не стоит. К реальному кейсу, послужившему источником вдохновения для авторов сериала, отсылает не только построение сюжета вокруг точных психологических характеристик Дэнни, но и упоминание травмирующих моментов из его детства, повлиявших на то, как сложилась дальнейшая жизнь Салливана. В «Переполненной комнате» настоящее героя является прямым следствием его тяжелого прошлого, а альтернативные личности – защитной реакцией на невыносимую боль, позволяющей надолго стереть из памяти страшные события, как это было и в случае с Миллиганом. Тем не менее авторы сериала явно не уважают мощь первоисточника и многие фрагменты из него пересказывают в абсолютно банальной манере.

Переполненная комната

С каждой серией мы все больше погружаемся в жизнь Дэнни до его попытки переступить черту. Создатели проекта старательно передают спутанность сознания героя, который до поры до времени не отличает собственные действия от безрассудных выходок своих личностей, считая тех знакомыми и друзьями, из-за чего эпизоды из прошлого Салливана по замутненности (но не по сложности) сравнимы со сценами из «Бойцовского клуба». Вот только «Переполненная комната» – не дерзкая критика капитализма, а грустная история об одиноком человеке, который просто хотел обрести понимающую и заботливую семью. Кто знал, что в роли близких, которые помогают справиться с трудностями, себя проявят дополнительные личности?

Переполненная комната

Сериал, в котором Риа по крупицам составляет психологический портрет Дэнни, общаясь с героем тет-а-тет в тюрьме, касается не только ярких проявлений личностей героя в убедительном исполнении других актеров и самого Тома Холланда, которому все же удастся удивить вас перевоплощением, отсылающим к «Грязи» Джона С. Бейрда. Взяв за основу громкую реальную историю, создатели проекта также говорят о стигматизации людей с ментальными расстройствами и ее последствиях. Все, кроме Рии, вешают на Дэнни ярлык «психа», а полиция готова сразу закрыть дело, признав его виновным в убийстве. Героиня Аманды Сайфрид, рассказывающая о вытеснении травмы на лекциях в университете, прежде всего видит в Салливане запутавшегося в себе человека, которому нужна помощь. Она же, в отличие от надзирателей, общается с Дэнни на равных. У актрисы, в прошлом году блестяще сыгравшей в мини-сериале «Выбывшая», в «Переполненной комнате» не менее важная роль, чем у Холланда. Ее отважная Риа, жизнь которой, как у всех следователей в кино, совсем далека от идеала, также показывает себя как гениальный психоаналитик и борется за право Салливана быть услышанным.

Переполненная комната

Главная тайна сериала, которая заключается в причинах организации нападения на человека у Рокфеллер-центра и установлении его личности, остается нераскрытой вплоть до финальных серий, что действительно удерживает внимание зрителя, заставляя того гадать, в чью пользу закончится эта история, ведь, в отличие от документального проекта «Монстры внутри», исход здесь может быть совсем другим. Но все-таки от «Переполненной комнаты», гармонично стилизованной под конец 1970-х благодаря винтажным костюмам и с любовью подобранному саундтреку (сцена, в которой звучит Joy Division Disorder, – одна из самых красивых в сериале), не получаешь тех же острых ощущений, как от произведения Киза, которое поглощается на одном дыхании, чего нельзя сказать о заторможенном шоу Apple TV+. В сериале будто сглажены многие сомнительные факты из биографии прототипа Дэнни Салливана, из-за чего личная драма главного героя кажется плоской и скомканной. С другой стороны, шоураннеры прежде всего преподносили «Переполненную комнату» как первый сезон антологии, разбирающей ментальные расстройства в художественной форме, но, если отсечь криминальную составляющую, история превратится в базовый психологический справочник, понятный даже школьнику. Тем не менее сериал может быть интересен из-за качественных актерских работ. Каст у «Переполненной комнаты» действительно впечатляющий – помимо Тома Холланда и Аманды Сайфрид в проекте появились Саша Лэйн – Бобби из «Разговоров с друзьями», Джейсон Айзекс – Люциус Малфой из «Гарри Поттера» – и Эмми Россам из «Бесстыжих», сыгравшая маму парня с диссоциативным расстройством идентичности, больше увлеченную нездоровыми отношениями, чем собственным ребенком. У большинства героев своя важная миссия, напрямую влияющая на развитие истории Дэнни Салливана.

Переполненная комната

Прошлое в «Переполненной комнате», подернутое дымкой, оживает подобно картинам, написанным Дэнни Салливаном: яркие обрывочные воспоминания об опыте разных личностей крупными мазками ложатся на портрет главного героя, который необходимо закончить, чтобы понять, кто же он на самом деле – преступник или глубоко травмированный человек, нуждающийся в психотерапии. Поначалу наблюдать за процессом действительно увлекательно, но нужно быть готовым к значительным внезапным правкам, которым подвергается полотно, – из-за них история может разочаровать вас своей сбивчивостью и утомить вялым переосмыслением событий, произошедших в 1979 году.