Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то

Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого

Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать

Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года

Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»

«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)

Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная

До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры