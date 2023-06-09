Меню
Переполненная комната
Новости о сериале «Переполненная комната»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости.
Написать
9 июня 2023 15:00
Том Холланд уходит в отпуск на год после изнурительных съемок в «Переполненной комнате»
Во время работы над шоу ему приходилось совмещать обязанности актера и продюсера.
Написать
8 июня 2023 15:23
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»
Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах.
Написать
1 июня 2023 12:00
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната»
Звезда «Человека-паука» сыграл киноверсию Билли Миллигана.
Написать
10 мая 2023 17:33
Появились первые кадры с Томом Холландом и Амандой Сайфред из сериала «Переполненная комната»
Также стала известна дата премьеры.
Написать
4 апреля 2023 14:59
Том Холланд решил уйти из соцсетей, чтобы уберечь свое психическое здоровье
Сейчас актер снимается в сериале «Переполненная комната».
Написать
15 августа 2022 15:41
Эмми Россам и другие артисты присоединились к Тому Холланду в касте мини-сериала «Переполненная комната»
Шоу основано на книге Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана».
Написать
24 февраля 2022 10:57
