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Киноафиша Новости Том Холланд уходит в отпуск на год после изнурительных съемок в «Переполненной комнате»

Том Холланд уходит в отпуск на год после изнурительных съемок в «Переполненной комнате»

8 июня 2023 15:23
Том Холланд уходит в отпуск на год после изнурительных съемок в «Переполненной комнате»

Во время работы над шоу ему приходилось совмещать обязанности актера и продюсера.

В новом видеоинтервью для Extra Том Холланд объявил о том, что планирует сделать годовой перерыв в своей карьере. Актер объяснил это решение изнурительными съемками в новом криминальном триллере Apple TV + «Переполненная комната»:

«Это, конечно, была тяжелая работа. Мы с командой исследовали определенные эмоции, которые я никогда раньше не испытывал. Вдобавок ко всему, я являюсь продюсером сериала, поэтому мне приходилось разбираться с разными повседневными проблемами, которые возникают на любой съемочной площадке. Это обстоятельство наложило на меня еще один уровень давления».

«Переполненная комната» основана на реальной истории преступника Билли Миллигана, страдавшего диссоциативным расстройством личности. В центре сюжета — Дэнни Салливан (Холланд), арестованный летом 1979 года за участие в стрельбе в Рокфеллеровском центре. Попав на полицейский допрос, герой начинает постепенно осознавать, что многие события его жизни были совсем не тем, чем казались на первый взгляд.

Холланд добавил, что ему «понравилось выполнять обязанности продюсера», но попытка совместить их с исполнением и без того сложной роли довела его до предела:

«Мне не привыкать к тяжелой работе. Я живу идеей, что тяжелая работа — это хорошая работа. С другой стороны, эти съемки действительно сломали меня. Наступил момент, когда мне понадобился перерыв. Тогда я исчез, уехал на неделю в Мексику, провел время на пляже, залег на дно. А теперь из-за того, насколько сложным было это шоу, я беру годовой отпуск. Но я все равно с нетерпением жду его премьеры. Я чувствую, что наша тяжелая работа не была напрасной».

Премьера «Переполненной комнаты» состоится на Apple TV + 9 июня.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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