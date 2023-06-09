В 1 сезоне сериала «Переполненная комната» зрители знакомятся с несколькими пациентами психиатрической клиники. Каждый из героев страдает от того или иного расстройства личности. Все болезни проявляются по-разному: кто-то боится общаться с людьми или выходить из дома, а в ком-то уживаются одновременно несколько полярно противоположных личностей. Однако каждый из героев учится жить со своим расстройством. В основу истории лег сюжет книги «Множественные умы Билли Миллигана» психолога и писателя Дэниела Киза, персонаж которой совмещал в своем сознании сразу 24 разных личности.