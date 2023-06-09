Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Переполненная комната 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Переполненная комната
Киноафиша Сериалы Переполненная комната Сезоны Сезон 1

The Crowded Room 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Переполненная комната»

В 1 сезоне сериала «Переполненная комната» зрители знакомятся с несколькими пациентами психиатрической клиники. Каждый из героев страдает от того или иного расстройства личности. Все болезни проявляются по-разному: кто-то боится общаться с людьми или выходить из дома, а в ком-то уживаются одновременно несколько полярно противоположных личностей. Однако каждый из героев учится жить со своим расстройством. В основу истории лег сюжет книги «Множественные умы Билли Миллигана» психолога и писателя Дэниела Киза, персонаж которой совмещал в своем сознании сразу 24 разных личности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Переполненная комната» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Исход Exodus
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2023
Убежище Sanctuary
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2023
Убийство Murder
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2023
Лондон London
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2023
Спаситель Savior
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2023
Райа Rya
Сезон 1 Серия 6
30 июня 2023
Переполненная комната The Crowded Room
Сезон 1 Серия 7
7 июля 2023
Воссоединение Reunion
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2023
Семья Family
Сезон 1 Серия 9
21 июля 2023
Приговор Judgment
Сезон 1 Серия 10
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше