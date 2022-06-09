В 1 сезоне сериала «Женщина в состоянии развода» тридцатилетняя Вера расходится с надоевшим мужем и с радостью предвкушает полную свободу. Она неплохо зарабатывает в стоматологической клинике, имеет свою квартиру, машину и ни в чем не нуждается. В ее понимании холостяцкая жизнь должна подарить ей вторую юность: шопинг и посиделки допоздна с подружками, новую влюбленность, причем, возможно, не одну. Но ситуация резко меняется после планового визита к гинекологу. Специалист сообщает ей неприятное известие: если Вера хочет когда-нибудь познать радость материнства, у нее осталось на это всего полгода.