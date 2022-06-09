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Женщина в состоянии развода 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина в состоянии развода
Киноафиша Сериалы Женщина в состоянии развода Сезоны Сезон 1

Женщина в состоянии развода 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина в состоянии развода»

В 1 сезоне сериала «Женщина в состоянии развода» тридцатилетняя Вера расходится с надоевшим мужем и с радостью предвкушает полную свободу. Она неплохо зарабатывает в стоматологической клинике, имеет свою квартиру, машину и ни в чем не нуждается. В ее понимании холостяцкая жизнь должна подарить ей вторую юность: шопинг и посиделки допоздна с подружками, новую влюбленность, причем, возможно, не одну. Но ситуация резко меняется после планового визита к гинекологу. Специалист сообщает ей неприятное известие: если Вера хочет когда-нибудь познать радость материнства, у нее осталось на это всего полгода.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Женщина в состоянии развода» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 июля 2022
График выхода всех сериалов
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