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Киноафиша Новости Стартовал пятый фестиваль сериалов «Пилот» — вручены первые призы

Стартовал пятый фестиваль сериалов «Пилот» — вручены первые призы

23 июня 2023 14:35
Стартовал пятый фестиваль сериалов «Пилот» — вручены первые призы

Наградами были отмечены «Алиса не может ждать» и шоураннер «Содержанок».

Вчера, 22 июня, в городе Иваново стартовал пятый фестиваль российских сериалов «Пилот».

На церемонии открытия, состоявшейся в Арт-пространстве железнодорожного вокзала, организаторы мероприятия вручили две первые награды — премию от президента смотра Валерия Тодоровского за авторское высказывание, доставшуюся драматическому шоу «Алиса не может ждать», и спецприз «Лучший шоураннер», которым была отмечена Ирина Сосновая («Содержанки»).

Гостям открытия также был представлен фэнтезийный сериал «Библиотекарь», основанный на одноименном романе Михаила Елизарова. Шоу повествует об актере-неудачнике (Никита Ефремов), втянутом в серию опасных сверхъестественных событий. Премьера «Библиотекаря» состоится в этом месяце на more.tv и Wink.

В основную конкурсную программу «Пилота» в этом году вошло двадцать отечественных проектов, для каждого из которых показ на фестивале станет дебютным. Участники соревнуются за награды во множестве разнообразных номинаций, таких как «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер сериала» и «Лучшая актриса сериала». Главными наградами смотра являются призы «Лучший пилот сериала», лауреата которого выбирает профессиональное жюри, и «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей», обладателя которого определяет публика на показах. Членами жюри являются режиссер Сергей Урсуляк, продюсер Сергей Титинков, сценарист Илья Тилькин, а также актрисы Дарья Мороз и Анна Банщикова.

Помимо основного конкурса, на «Пилоте» проходит ряд внеконкурсных показов и сеансов детского кино. Фестиваль также предоставляет своим гостям возможность посетить масштабный деловой «Пилот. Точки взлета», в рамках которого будущие отечественные сериалы конкурируют за приз «Самый ожидаемый проект».

Пятый фестиваль сериалов «Пилот» завершится 25 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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